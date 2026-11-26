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In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’amministrazione comunale di Besozzo scende in campo con una serie di eventi dedicati alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere. Un impegno concreto per affermare i valori del rispetto, della dignità e dell’uguaglianza, contro una realtà che continua a colpire troppe donne

Sabato 28 novembre 2026, dalle 14.30 alle 16.30 circa il Comune di Besozzo, in collaborazione con l’associazione DonnaSicura ODV e i Gruppi di Cammino di Besozzo, organizza una speciale camminata contro la violenza sulle donne. Durante il percorso, lungo le vie del paese, i partecipanti saranno accompagnati in momenti di riflessione e approfondimento dedicati al tema del rispetto, della dignità e dei diritti delle donne.

L’evento si svolgerà con partenza dalla panchina rossa situata nel Parco del Cioss di Besozzo Superiore. Ad ogni tappa un intervento ed una mostra itinerante dal titolo: LE DONNE PER LE DONNE. Artiste pittrici e fotografe del territorio hanno accolto con grande entusiasmo l’invito dando espressione al delicato tema.

14.45 Alla panchina rossa DonnaSicura o.d.v. e la Rete antiviolenza interistituzionale di Varese si presenterà in una cornice in cui i dipinti di Angela e Antonella Pintore daranno voce artistica alla giornata.

15.10 presso l’ingresso del palazzo comunale interverrà la Dott.sa Giovanna Chiappulini, psicologa dell’associazione DonnaSicura. Il manifesto fotografico di Angela Garro sarà fonte di grande riflessione. Saranno esposti anche alcuni scatti per raccontare il corso di autodifesa tenutosi sabato 08 novembre con la collaborazione di Total Fighiting a.s.d., un corso di sensibilizzazione condivisa, con strumenti pratici ed efficaci per aumentare l’autostima in modo da potersi difendere nelle emergenze. Scatti anche per esprimere il messaggio importante lasciato sabato 21 novembre presso il Teatro Duse con lo spettacolo “Molto dolore per nulla”, scritto e interpretato da Luisa Borini. Un invito a essere fiere delle cicatrici e a non avere paura di mostrarle;

15.30 Alla Terrazza del Faro l’intervento dell’avvocata Romana Perin verterà sulla tutela dei diritti delle donne. La fotografa Marta Colombo darà espressione alla forza della donna;

15.50 in Piazza primo maggio un intervento di Adele Carretta della governante rete antiviolenza Ticino-Olona e un dipinto di grande intensità della pittrice Viviana Poli che commenta: “”passo dopo passo camminiamo insieme unite e consapevoli. Il nostro e’ un percorso simbolico e concreto per abbattere il silenzio e per trasformare lo spazio urbano in un luogo di ascolto, espressione e solidarietà “;

16.10 lungo la via xxv aprile un momento di riflessione e lettura di alcuni “biglietti gentili contro la violenza sulle donne” con Ernesto Malgarini a fianco di una esposizione fotografica di grande effetto a cura della creativa Monica Burraschini;

16.25 Al monumento “Il Risveglio della Coscienza” , a lato della stazione, un momento conclusivo dedicato alla musica con la giovane artista e cantante Xandry che afferma con grande forza «Credo che nessuna donna debba mai avere paura di essere sé stessa, di esprimere le proprie idee o di vivere liberamente la propria vita. La violenza sulle donne è una realtà che non possiamo ignorare e penso che iniziative come questa siano fondamentali per sensibilizzare le persone, soprattutto le nuove generazioni. La musica è il mio modo di comunicare emozioni e sono felice di poter dare il mio piccolo contributo a un messaggio così importante: il rispetto, la libertà e la gentilezza non dovrebbero essere eccezioni, ma valori quotidiani». Musica in un connubio di arte con le artiste del piccolo atelier di via Zangrilli di Giuditta e Laura e le allieve Emma e Agnese; “unite dal desiderio – come commenta Laura – di condividere la bellezza dell’arte” .

«“Crediamo come am.ne comunale- commenta l’assessora allo sport e benessere Francesca Pianese – in iniziative che coinvolgono la comunità per trasferire messaggi importanti quali il No alla violenza sulle donne. La stazione quale tappa finale della camminata vuole rappresentare un messaggio positivo: non solo un arrivo ma anche una partenza per speranza e impegno alla eliminazione della violenza, come pure per la vicinanza alla stazione dei Carabinieri di Besozzo di via Michelino da Besozzo, 14, che svolge un ruolo fondamentale nella raccolta delle denunce per maltrattamenti e violenze. Si ringrazia il comandante M. Rizzo e gli operatori della stazione dei carabinieri per la sensibilità alle tematiche che riguardano la comunità, anche con la partecipazione agli incontri e dibattiti che possono aiutare nella prevenzione o sensibilizzazione».

«Per sradicare la violenza sulle donne – interviene Ernesto Malgarini – serve una rete solidale attiva e presente. Attraversiamo insieme le strade del nostro paese per trasformare la sensibilizzazione in impegno civico condiviso. Unisciti a noi per promuovere una cultura del rispetto e della dignità”. “Che ogni giorno – conclude con fermezza Adele Carretta della governance rete antiviolenza – sia il 25 novembre per dire no alla violenza sulle donne!».

I partecipanti sono invitati a indossare o esporre qualcosa di rosso, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.