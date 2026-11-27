Candlelight e dj set, installazioni luminose e mostre, laboratori e golosità nell’inedita Buvette dal 5 al 20 dicembre con 16 iniziative per tutte le età, dai 2 anni in su

Villa Recalcati apre ai cittadini per Natale e nell’anno del centenario della Provincia di Varese e celebra le Feste come non aveva mai fatto prima, con un ricco calendario di iniziative per tutte le età, dai 2 anni in su.

Si intitola VA che dicembre e conta 16 diverse iniziative in 6 giorni – le giornate del 5, 6, 8, 12, 19 e 20 dicembre. Intrecciando cultura, arte, natura e intrattenimento, gli eventi animeranno le sale della Villa che nacque albergo in piazza libertà e il suo Parco storico, che torneranno così ad essere un luogo di incontro, creatività e condivisione.

L’iniziativa, presentata dal presidente della provincia Marco Magrini, è ideata da Valentina Mentasti e realizzata insieme a Giulia Pozzi e alterna momenti culturali e creativi, mostre d’arte e laboratori, dj set e candlelight,, sempre accompagnati da un’offerta di ristorazione inclusiva, ospitata nella cornice retrò della buvette, normalmente chiusa al pubblico.

Un percorso natalizio che vuole valorizzare Villa Recalcati e la sua storia, trasformandola in uno spazio aperto alla comunità, invitata a riscoprire il valore del tempo trascorso insieme attraverso esperienze da condividere in uno spazio pubblico bellissimo.

Il Programma di VA che DICEMBRE

SABATO 5 DICEMBRE

Il programma prenderà il via sabato 5 dicembre con l’inaugurazione dell’installazione collettiva “Le parole che ti vorrei dire”, ospitata nel foyer della Villa.

L’opera sarà composta dai desideri anonimi che i visitatori potranno lasciare, affidandoli alla lettura della collettività.

Per tutta la durata delle iniziative sarà possibile contribuire all’installazione.

La giornata proseguirà con laboratori di modellazione della ceramica e dell’argilla, a cura di Keramo Ceramic e Terra e Fuoco Lab, rivolti ad adulti e bambini.

Alle 17.30, in Sala Ambrosoli, Debora Ferrari accompagnerà il pubblico nella conferenza “Scultori a Varese: i grandi entrati nella storia e la scena attuale”, dedicata ai protagonisti della scultura locale e alle ricerche contemporanee.

DOMENICA 6 DICEMBRE

Domenica 6 dicembre sarà invece la creatività a fare da protagonista, con laboratori natalizi per bambini e famiglie a cura di ARTELIAtelier e Terra e Fuoco Lab.

Alle 18.30, sulla terrazza del parco, spazio a “Un coro di luci”, con l’accensione delle illuminazioni sostenibili che vestiranno di atmosfera il giardino, accompagnata dal concerto del Chorus Insubriae, il Coro dell’Università dell’Insubria.

MARTEDì 8 DICEMBRE

Martedì 8 dicembre, alle 16.30, l’Atrio della Villa ospiterà “La vera storia di Babbo Natale”, spettacolo teatrale per famiglie a cura di Intrecci Teatrali, per un pomeriggio all’insegna delle storie e dell’immaginazione.

SABATO 12 DICEMBRE

Sabato 12 dicembre sarà dedicato alla riscoperta del patrimonio storico e artistico. Sono previste due visite guidate con Simona Gamberoni, una dedicata alla storia di Villa Recalcati, da dimora di delizia a sede istituzionale, e l’altra alla sua collezione d’arte.

Alle 17.30 Debora Ferrari proporrà la conferenza “ITINERARTE: cento anni di Provincia e cento musei sul territorio”, un viaggio virtuale attraverso oltre cento musei, collezioni e luoghi d’arte del Varesotto.

SABATO 19 DICEMBRE

Musica e convivialità animeranno il parco sabato 19 dicembre, dalle 16 alle 22, con un DJ set realizzato in collaborazione con AD Home, Filippo Degli Abbati, Luigi Grimaldi, Tommaso Colombo e Federico Pisa.

Ad accompagnare la musica saranno presenti food truck con proposte inclusive, gluten free e vegetariane.

DOMENICA 20 DICEMBRE

Il calendario si concluderà domenica 20 dicembre con una giornata dedicata alla scrittura e alla musica. Al mattino, Chiara Zuffrano condurrà “Il Sentire del Natale”, laboratorio con il Metodo Caviardage® per comporre poesie e ritrovare attraverso le parole il significato più intimo delle feste.

Nel pomeriggio UNO_UNDICI LAB guiderà i partecipanti alla scoperta della calligrafia con “La bella scrittura”.

In serata, “Dalle donne per le donne” proporrà un incontro tra ritratti e calligrafia dal vivo con Anna@Monochrome, fondatrice del Club femminile Le Mirande, e UNO_UNDICI LAB.

Alle 20.30, nel cortile d’ingresso, il concerto “Il dolce suono del Natale” chiuderà la manifestazione. Un appuntamento Candlelight con il Trio MusicArte, composto da Serena Conte al violino, Martina Raschetti alla viola e Marta Salvi al violoncello, realizzato in collaborazione con Cereria Bianchi e Il Roccolo di Vegonno.

Durante le iniziative sarà attivo anche il servizio bar nell’antica buvette di Villa Recalcati, con orari dedicati alle diverse giornate.

La partecipazione a tutti gli eventi “VA che DICEMBRE” è gratuita, in alcuni casi con prenotazione, secondo le modalità previste per ciascun appuntamento, per garantire la qualità della fruizione delle attività a numero chiuso, disponibili fino a esaurimento posti.

Informazioni e prenotazioni a QUESTO LINK.