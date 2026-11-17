In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, l’amministrazione comunale di Samarate promuove due iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del patrimonio arboreo, con l’obiettivo di diffondere una cultura sempre più attenta alla natura, alla sostenibilità e al ruolo fondamentale che gli alberi svolgono per la salute e il benessere delle persone.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 19 novembre 2026, alle ore 21:00, presso Villa Montevecchio, con la serata pubblica dal titolo “Alberi e ambiente, un legame indissolubile?”. Una tavola rotonda dedicata all’importanza degli alberi per la salute e il benessere delle persone, che vedrà la partecipazione di quattro relatori: Alessandro Boriani, presidente della Riserva MAB Ticino Valgrande Verbano e dell’Associazione Fondiaria Valli delle Sorgenti; Maurizio Rivolta, vicepresidente FAI e Consigliere del Parco Lombardo della Valle del Ticino; Walter Girardi, esperto ambientale e guida naturalistica; Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente Lombardia.

L’incontro, organizzato dall’Amministrazione Comunale e Pro Loco Samarate, sarà a ingresso libero e senza prenotazione.

Le nuove piantumazioni

Il secondo appuntamento si terrà venerdì 20 novembre, alle ore 13:00, alla Scuola Secondaria di Primo Grado di San Macario, in via Giovanni Papini, dove saranno messi a dimora tre nuovi alberi (Acero Montano). Un gesto simbolico ma anche concreto, che coinvolge il territorio scolastico e testimonia l’importanza di investire nella cura e nella salvaguardia dell’ambiente, a partire dalle nuove generazioni.

Le due iniziative si inseriscono in un più ampio impegno dell’Amministrazione Comunale per promuovere una maggiore attenzione al patrimonio naturale cittadino, nel contesto locale del Parco del Ticino. Tra gli obiettivi del Sindaco Alessandro Ferrazzi vi è infatti quello di procedere progressivamente alla ripiantumazione di alberi e piante nei luoghi in cui il verde è andato perduto, a seguito di eventi meteorologici avversi, cadute o interventi di rimozione resisi necessari per altre problematiche. Un ringraziamento speciale va a Tiziano Zocchi, Presidente della Pro Loco Samarate, per il prezioso contributo e la particolare collaborazione nell’organizzazione di queste iniziative.

«L’intento è quello di recuperare e valorizzare nel tempo il patrimonio arboreo di Samarate, attraverso interventi concreti che contribuiscano a rendere la città più verde, vivibile e sostenibile. La tutela dell’ambiente è una responsabilità condivisa: conoscere il valore degli alberi, prendersi cura del verde esistente e promuovere nuove piantumazioni rappresentano passi importanti per costruire un territorio più attento alla qualità della vita e al futuro delle prossime generazioni».