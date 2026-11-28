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Il consiglio comunale di Samarate, nella seduta di giovedì 26 novembre 2026, ha approvato all’unanimità una mozione per contrastare la violenza digitale contro le donne e promuovere un uso consapevole dei mezzi di comunicazione, aderendo alla campagna nazionale «Libere Anche Qui».

L’iniziativa è stata portata in aula dal consigliere comunale del Partito Democratico Mattia Provani in concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nel comunicato diffuso il 28 novembre, Provani ha richiamato le forme di violenza che si sviluppano online – dai messaggi di minaccia ai deepfake fino alla diffusione non consensuale di immagini private – e ha ricordato come la campagna sia nata dall’impegno di donne che hanno subito la pubblicazione non autorizzata di proprie fotografie su siti sessisti o gruppi social, trasformando vicende individuali in un’azione collettiva.

Rivendicando anche la responsabilità legata all’essere il consigliere più giovane dell’assemblea, Provani ha sostenuto che il cambiamento culturale debba coinvolgere in primo luogo uomini e giovani e ha chiesto di contrastare una mentalità di possesso, dominio e controllo ancora presente nella società. Il testo approvato impegna l’amministrazione comunale a diffondere materiale informativo tra i cittadini, a promuovere incontri di sensibilizzazione rivolti in particolare agli studenti della scuola secondaria – anche con il coinvolgimento della Polizia Postale – e a valorizzare il numero antiviolenza e stalking 1522, anche tramite il sito istituzionale del Comune.

Provani ha infine ringraziato l’intero consiglio comunale e in particolare la minoranza per il voto unanime, indicandolo come segnale di responsabilità condivisa sul tema della tutela della dignità e del contrasto alla violenza.