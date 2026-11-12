Samarate ricorda Federico Venco: 150 ciclamini nelle piazze per abbracciare la famiglia e trasformare la memoria in comunità

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, venerdì 13 novembre, la città di Samarate promuove il primo appuntamento ufficiale in memoria di Federico Venco, concittadino scomparso tragicamente a causa di un gesto folle e inspiegabile mentre compiva un semplice atto di altruismo.

L’iniziativa, nata da un impegno condiviso promosso dal Consiglio Comunale e raccolto con convinzione dal sindaco e dalla giunta, vedrà la partecipazione attiva di tutti i consiglieri comunali, amministratori che si renderanno disponibili che scenderanno nelle piazze cittadine per distribuire ai Samaratesi 150 ciclamini.

Ogni pianta sarà accompagnata da un pensiero speciale realizzato dagli studenti delle scuole locali: un filo che unisce le giovani generazioni al ricordo di Federico, trasformando il dolore di una perdita insensata in un seme di speranza e consapevolezza per il futuro.

All’iniziativa ha aderito anche Patrizia, la mamma di Federico. La sua presenza rende questa giornata ancora più profonda: per Samarate sarà l’occasione per stringersi attorno a lei in un grande e caloroso abbraccio collettivo, testimoniando che la memoria di suo figlio vive nel cuore di tutta la cittadinanza e che la famiglia non è sola.

La gentilezza come scelta coraggiosa

«Federico ha perso la vita non per una fatalità casuale, ma per aver scelto di essere d’aiuto, per aver risposto a una necessità con un gesto spontaneo di generosità». «Ricordare Federico significa riaffermare che la gentilezza non è vulnerabilità o debolezza, ma la forma più alta e coraggiosa di resistenza civile contro la follia, la violenza e l’indifferenza.»

Il dono dei ciclamini non vuole essere soltanto una commemorazione formale, ma un’azione concreta di vicinanza e presenza sul territorio. Un piccolo simbolo che fiorisce nel cuore della città per ricordare a tutti che una comunità unita si riconosce dalla capacità di prendersi cura degli altri.

Un impegno che continua

L’appuntamento del 13 novembre rappresenta la prima tappa di un percorso che la città di Samarate intende portare avanti nel tempo, affinché il nome di Federico Venco rimanga legato indissolubilmente ai valori dell’ascolto, del rispetto e dell’attenzione verso il prossimo.

Amministratori, consiglieri e studenti invitano i cittadini a celebrare la Giornata della Gentilezza partecipando a questo momento di condivisione, praticando gesti gentili e segni di vicinanza verso gli altri.