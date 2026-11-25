Il Coro LiberAnimae e il Comune di Sangiano propongono alla cittadinanza una serata dedicata alla musica, alla cultura e alla spiritualità francescana

In occasione della Festa Patronale di Sangiano e nell’anno in cui ricorre l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026), la Comunità Pastorale “Santi Primo e Feliciano”, il Coro LiberAnimae e il Comune di Sangiano propongono alla cittadinanza una serata dedicata alla musica, alla cultura e alla spiritualità francescana.

L’appuntamento è per venerdì 27 novembre 2026, alle ore 20.45, presso la Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Sangiano, con l’elevazione spirituale “Francesco 800”.

Non un semplice concerto, ma un percorso artistico e spirituale che, attraverso l’intreccio di musica, parola e meditazione, accompagnerà i presenti alla scoperta della vita e della testimonianza di San Francesco e Santa Chiara d’Assisi.

La proposta si articolerà in tre momenti, alternati nel corso della serata: la recitatio, che darà voce ai protagonisti della spiritualità francescana; il cantatus, affidato alle voci del coro e all’accompagnamento dei musicisti; la meditatio, che offrirà ai presenti uno spazio di raccoglimento e riflessione.

Il Coro LiberAnimae, associato a Cori Lombardia, sarà diretto dal Maestro Isabella Basile, con gli arrangiamenti musicali curati da Giacomo Uboldi. A interpretare San Francesco e Santa Chiara saranno rispettivamente Emanuele Favarato e Lorella Prussiani.

Il repertorio musicale spazierà dalle antiche laudi del Laudario di Cortona a composizioni più contemporanee, tra cui la Canzone di San Damiano, il Laudato si’, lo Stabat Mater di Marco Frisina e il celebre Fratello sole e sorella luna.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per riscoprire l’attualità del messaggio francescano, fondato sui valori della pace, della fraternità, della semplicità e del rispetto del creato. Un patrimonio spirituale e culturale che, a distanza di otto secoli, continua a parlare alle nuove generazioni e all’intera società.

Nell’ambito delle celebrazioni patronali, la serata vuole essere anche un momento di incontro e condivisione per tutta la comunità, valorizzando il legame tra arte, fede, cultura e territorio.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza e le comunità dei paesi limitrofi a partecipare a questo significativo appuntamento.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

•⁠ ⁠Titolo: Francesco 800 – Elevazione spirituale

•⁠ ⁠Data: venerdì 27 novembre 2026

•⁠ ⁠Orario: 20.45

•⁠ ⁠Luogo: Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, Sangiano (VA)

•⁠ ⁠Protagonista: Coro LiberAnimae