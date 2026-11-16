Dalle 10.30 alle 19, Villa Fantoni e le vie del centro ospiteranno “Natale sotto la Stella”, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco Sangiano APS che quest’anno avrà tra i protagonisti anche le Huntrix, con lo spettacolo “K-Pop Jam Show”

Sangiano si prepara ad accendere il Natale con una giornata di festa, musica, mercatini e spettacoli. Domenica 29 novembre, dalle 10.30 alle 19, Villa Fantoni e le vie del centro ospiteranno “Natale sotto la Stella”, l’appuntamento organizzato dalla Pro Loco Sangiano APS che quest’anno avrà tra i protagonisti anche le Huntrix, con lo spettacolo “K-Pop Jam Show”, pensato soprattutto per i più piccoli.

L’evento, che si inserisce nel calendario delle iniziative legate alla festa di Sant’Andrea, accompagnerà il paese verso le festività natalizie con una giornata ricca di appuntamenti e il tradizionale momento dell’accensione della Stella Cometa sul Picuz, uno dei simboli del Natale sangianese.

Mercatini, gastronomia e lo spettacolo delle Huntrix

La festa prenderà il via alle 10.30 a Villa Fantoni, con i mercatini natalizi che animeranno anche le vie centrali del paese, chiuse al traffico per l’occasione. A partire dalle 12 aprirà lo stand gastronomico, allestito in un locale riscaldato, per permettere ai visitatori di pranzare e trascorrere la giornata in compagnia. Uno degli appuntamenti più attesi sarà quello delle 14.30, quando andrà in scena il “K-Pop Jam Show” con le Huntrix. Dopo l’esibizione è previsto anche un momento dedicato alle fotografie con i bambini. Durante la giornata non mancheranno Babbo Natale, lo zampognaro e altre iniziative dedicate alle famiglie. Ad accompagnare la festa ci sarà anche la musica della scuola Albatros Spazio Musica di Laveno Mombello, che contribuirà a creare l’atmosfera natalizia.

Alle 18 l’accensione della Stella Cometa sul Picuz

Il momento più significativo della giornata arriverà alle 18, con l’accensione delle luminarie, degli alberi di Natale e della Stella Cometa sul Monte Sangiano, abbarbicata sullo sperone di roccia conosciuto come Picuz. Una tradizione che si rinnova di anno in anno e che rappresenta simbolicamente l’inizio delle festività per Sangiano e per i paesi vicini. L’accensione sarà accompagnata dall’immancabile conto alla rovescia e seguita da un brindisi offerto dalla Pro Loco Sangiano, aperto a tutti i partecipanti. «Invitiamo anche tutti gli amici delle Pro Loco limitrofe a brindare con noi» è l’invito di Tatiana, presidente della Pro Loco Sangiano.

Una giornata di festa per tutto il paese

“Natale sotto la Stella” è un’iniziativa che coinvolge le realtà e le associazioni del territorio, con l’obiettivo di offrire un’occasione di incontro per la comunità e per le famiglie dei comuni vicini.

In caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata a domenica 6 dicembre.

Per informazioni è possibile scrivere a proloco.sangiano@gmail.com oppure seguire gli aggiornamenti sulle pagine Facebook Pro Loco Sangiano e Instagram @prolocosangiano.