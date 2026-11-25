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«Meno burocrazia, maggiore valorizzazione dei professionisti, integrazione tra pubblico e privato accreditato e rafforzamento delle farmacie territoriali. Sono alcuni dei temi emersi oggi a Roma durante due importanti momenti di confronto con il mondo della sanità, promossi da Confcommercio, attraverso Confsalute, e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI)».

Lo dichiara Emanuele Monti, consigliere regionale della Lombardia e responsabile nazionale del Dipartimento Sanità della Lega, intervenuto mercoledì 25 novembre nella capitale all’Annual Meeting di Confsalute (promosso da Confcommercio) e al convegno della Fofi dedicato all’evoluzione della professione del farmacista.

«La sanità sarà uno dei temi centrali delle prossime elezioni. Come Lega vogliamo arrivare a questo appuntamento con proposte concrete, costruite ascoltando chi ogni giorno lavora nel sistema sanitario. Occorre ridurre gli adempimenti burocratici che sottraggono tempo e risorse all’attività sanitaria, garantire regole semplici e stabili agli operatori, valorizzare il contributo della sanità privata accreditata e rafforzare il ruolo delle farmacie come presidi di prossimità».

Nel suo intervento, Monti collega gli indirizzi programmatici alle risorse stanziate a livello nazionale: «Il Governo ha aumentato di oltre 20 miliardi di euro le risorse destinate alla sanità rispetto al 2022. Ora la sfida è tradurre questi investimenti in servizi più accessibili, efficienti e vicini ai bisogni dei cittadini, favorendo una maggiore integrazione tra pubblico e privato accreditato».

Il consigliere regionale annuncia infine il prossimo passaggio del lavoro avviato dal partito sul territorio e con le categorie: «Come Dipartimento Sanità della Lega continueremo questo percorso di ascolto e confronto con tutte le componenti del settore. Stiamo lavorando alla costruzione di un decalogo di proposte concrete che possa rappresentare una base programmatica per affrontare le sfide della sanità italiana. L’obiettivo è una sanità più semplice, integrata ed efficiente, capace di valorizzare tutte le professionalità e garantire ai cittadini cure tempestive e di qualità».