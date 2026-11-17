Una staffetta di oltre 50 chilometri, dalla clinica Le Terrazze di Cunardo fino alla Multimedica di Castellanza, per chiedere il rinnovo del contratto nella sanità privata. È l’iniziativa di mobilitazione promossa dalla FP Cgil, Uil Fp e Cisl PF dei Laghi che si svolge oggi, martedì 17 novembre.

Dodici tappe

Durante le dodici tappe saranno protagonisti lavoratrici e lavoratori, pronti ad affrontare la fatica fisica pur di lanciare, spiega il sindacato, un segnale «forte e chiaro» ai datori di lavoro: aprire concretamente il confronto. Il traguardo ideale è la grande manifestazione del 3 dicembre al Palazzo della Regione Lombardia.

Le richieste

L’obiettivo è riconoscere ai dipendenti i giusti adeguamenti contrattuali dopo otto anni di stallo nelle cliniche e quattordici nelle Rsa. «Si tratta di un percorso di avvicinamento fondamentale alla grande manifestazione del 3 dicembre – dichiara il segretario generale della Uil Fp Lombardia Daniele Ballabio – I datori di lavoro cosa faranno? È ora di dire basta!».