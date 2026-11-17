Sanità privata, staffetta di 50 km da Cunardo a Castellanza: i sindacati sollecitano il rinnovo del contratto
Dodici tappe dalla clinica Le Terrazze alla Multimedica, in vista della manifestazione del 3 dicembre sotto il Palazzo della Regione Lombardia
Una staffetta di oltre 50 chilometri, dalla clinica Le Terrazze di Cunardo fino alla Multimedica di Castellanza, per chiedere il rinnovo del contratto nella sanità privata. È l’iniziativa di mobilitazione promossa dalla FP Cgil, Uil Fp e Cisl PF dei Laghi che si svolge oggi, martedì 17 novembre.
Dodici tappe
Durante le dodici tappe saranno protagonisti lavoratrici e lavoratori, pronti ad affrontare la fatica fisica pur di lanciare, spiega il sindacato, un segnale «forte e chiaro» ai datori di lavoro: aprire concretamente il confronto. Il traguardo ideale è la grande manifestazione del 3 dicembre al Palazzo della Regione Lombardia.
Le richieste
L’obiettivo è riconoscere ai dipendenti i giusti adeguamenti contrattuali dopo otto anni di stallo nelle cliniche e quattordici nelle Rsa. «Si tratta di un percorso di avvicinamento fondamentale alla grande manifestazione del 3 dicembre – dichiara il segretario generale della Uil Fp Lombardia Daniele Ballabio – I datori di lavoro cosa faranno? È ora di dire basta!».
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