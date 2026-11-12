Sapone, candele, antipasti e fotografia: quattro corsi di Varese Corsi per prepararsi al Natale

Con l’avvicinarsi delle feste, novembre è il mese giusto per mettersi all’opera: regali fatti a mano, una tavola da preparare e una città che si accende di luci da raccontare. Varese Corsi propone quattro appuntamenti per arrivare pronti al Natale.

Chi vuole regalare qualcosa di unico può scegliere Sapone artigianale di Natale (base), una lezione domenica 22 novembre dalle 15:30 alle 18:30 all’Hub di Calcinate del Pesce. Lo stesso giorno e nella stessa sede, dalle 14:30 alle 18:00, c’è Candele natalizie: creazione e decorazione, per realizzare e decorare le proprie candele per le feste.

Per la tavola, Antipasti di Natale è una serata giovedì 26 novembre dalle 19 alle 21 da Love in the Kitchen di Marco Dossi.

Chiude il quartetto Street photography, rivolto sia a chi muove i primi passi sia a chi vuole affinare il proprio stile. Il percorso, presso le Aule e Salone Motta, prevede tre incontri: due lezioni in aula mercoledì 18 e 25 novembre dalle 20 alle 22 e un’uscita fotografica guidata in città sabato 21 novembre dalle 16 alle 18. Servono una fotocamera digitale e una conoscenza di base del suo funzionamento.

Per maggiori informazioni e per riservare il proprio posto, è possibile consultare il sito ufficiale di Varese Corsi.