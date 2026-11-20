Saronno, Futuro Nazionale contro i cartelli anti-pedinamento: “Servono più controlli, non consigli”
Il movimento critica la campagna annunciata dal Comune per aiutare i cittadini a difendersi in caso di pedinamento: "La sicurezza è un diritto, non un consiglio appeso a un palo"
Dopo la Lega anche Futuro Nazionale interviene sulla campagna anti-pedinamento annunciata dall’Amministrazione comunale di Saronno, che prevede l’installazione di cartelli sui pali della luce con indicazioni su come comportarsi in caso di pedinamento.
Il movimento contesta l’iniziativa, ritenendo che sposti sui cittadini la responsabilità della propria sicurezza anziché intervenire sulle cause del problema. «Se a Saronno ti pedinano, se una ragazza torna a casa la sera da sola e sente dei passi dietro di sé, se un anziano si sente seguito, la risposta del Comune è un cartello», si legge in una nota diffusa oggi.
Futuro Nazionale chiede invece interventi concreti: più controlli sul territorio, una Polizia Locale nelle condizioni di garantire un presidio costante, maggiore illuminazione pubblica e telecamere funzionanti e monitorate. Tra le richieste anche un piano contro spaccio, furti, occupazioni abusive e degrado.
«Il cartello sui pali della luce è il simbolo di un’Amministrazione che ha rinunciato. Che ha scelto di amministrare la paura invece di combatterla», sostiene il movimento, che conclude con un appello: «A Saronno servono fatti. Servono controllo e legalità, non fogli appesi ai pali».
La Lega di Saronno torna sul tema della sicurezza: “Non bastano i cartelli anti pedinamento”
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