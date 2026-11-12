Saronno in Gioco torna il 14 e 15 novembre: due giorni con quasi 200 giochi da tavolo, tornei e avventure di ruolo

Saronno si trasforma per due giorni in una grande cittadella del gioco, con tavoli pronti ad accogliere appassionati, famiglie, curiosi e giocatori alle prime armi. Sabato 14 e domenica 15 novembre torna Saronno in Gioco, la manifestazione dedicata ai giochi da tavolo e di ruolo che raggiunge quest’anno la sua terza edizione, confermandosi un appuntamento in crescita nel panorama delle iniziative cittadine.

L’evento si svolgerà tra la palestra della scuola Aldo Moro, la Biblioteca comunale e la sala conferenze, in viale Santuario. Gli spazi saranno aperti sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 19, con un programma particolarmente ricco: quasi 200 giochi da tavolo da provare, tornei con premi, sessioni di gioco di ruolo per adulti e bambini, scacchi, attività associative e uno spettacolo dal vivo nel quale il pubblico potrà contribuire a determinare lo sviluppo della storia.

“Il gioco è incontro e socializzazione”

Nata nel 2024 da un’idea di Fabrizio Reina, direttore creativo della manifestazione e docente di Fondazione Daimon, Saronno in Gioco è organizzata da Fondazione Daimon ETS con il patrocinio del Comune di Saronno e il contributo di un gruppo numeroso di volontari. L’obiettivo va oltre la semplice promozione di un’attività ricreativa: il gioco viene proposto come strumento di incontro, socializzazione, apprendimento e partecipazione, capace di mettere in relazione persone di generazioni e interessi differenti.

«Quando abbiamo iniziato, volevamo semplicemente condividere la nostra passione per i giochi e creare a Saronno un’occasione aperta a tutti per incontrarsi attorno a un tavolo. In questi tre anni il progetto è cresciuto, coinvolgendo nuovi volontari e dando vita a collaborazioni e iniziative che hanno portato il gioco anche fuori dalla manifestazione, nelle scuole, in biblioteca e negli spazi pubblici – racconta Fabrizio Reina – Saronno in Gioco è diventato un progetto collettivo: un modo per far conoscere il valore del gioco e creare occasioni di partecipazione per persone di tutte le età».

La crescita è confermata anche dai numeri della passata edizione, che ha registrato oltre 1.200 presenze provenienti da 73 città, quasi 600 prestiti di giochi nella ludoteca e più di 160 partecipanti alle sessioni di gioco di ruolo. Per il 2026 gli organizzatori puntano ancora più in alto, con l’obiettivo di raggiungere i 1.800 visitatori.

Quasi 200 giochi da provare e tornei con premi

Uno dei punti centrali della manifestazione sarà la ludoteca, dove i visitatori potranno scegliere tra quasi 200 giochi da tavolo, prenderli in prestito e provarli direttamente ai tavoli. A disposizione ci saranno volontari pronti a spiegare regolamenti e meccaniche, così da permettere anche a chi non ha mai partecipato a una partita di avvicinarsi facilmente a questo mondo.

Accanto ai titoli già pubblicati ci sarà uno spazio dedicato ai prototipi, dove sarà possibile sperimentare giochi ancora in fase di sviluppo o appena arrivati sul mercato, confrontandosi direttamente con i loro autori. Un’occasione interessante anche per conoscere una realtà creativa presente nel territorio.

«Saronno e dintorni hanno un nutrito numero di autori di giochi, e il collettivo Cielo d’Oro è proprio di Saronno. Sono autori che riescono a pubblicare regolarmente giochi in Italia e all’estero e a vincere anche premi a livello nazionale», spiega Reina.

Nel programma troveranno spazio anche diversi tornei, concentrati tra sabato sera e domenica mattina, con premi in palio. Tra i giochi proposti ci saranno Risiko, Bang!, Echoes of Time, Sagrada, Planet Bee e Masterland. Non è necessario conoscere già i titoli: i volontari accompagneranno i partecipanti nella spiegazione delle regole e in una prima fase di esercitazione, prima di passare alle sfide vere e proprie.

Per rendere ancora più coinvolgente la visita, gli organizzatori hanno ideato anche una sorta di caccia alle missioni. All’ingresso sarà consegnato ai partecipanti un tesserino con otto sfide da completare nel corso delle due giornate. Le prove prevedono attività diverse: partecipare a un torneo o a una sessione di gioco di ruolo, assistere allo spettacolo serale, acquistare un gioco, fermarsi a pranzo o a cena nell’area ristoro oppure effettuare una donazione a sostegno della manifestazione, che vuole mantenere gratuito l’accesso.

74 sessioni di gioco di ruolo, anche per bambini e ragazzi

Una parte importante di Saronno in Gioco sarà dedicata ai giochi di ruolo, con un programma che quest’anno raggiunge dimensioni particolarmente significative: dieci realtà associative hanno infatti collaborato all’organizzazione delle attività, mettendo a disposizione 27 diversi sistemi di gioco e ben 74 sessioni.

Le proposte saranno curate anche da Oltregioco e si rivolgeranno sia a giocatori esperti sia a chi desidera provare per la prima volta questo tipo di esperienza. Le ambientazioni spazieranno tra mondi fantastici e avventure di ogni genere: pirati, esploratori spaziali, avventurieri e investigatori dell’incubo, con atmosfere che andranno dall’epico al grottesco, dall’horror al manga.

Non mancheranno appuntamenti pensati espressamente per le nuove generazioni. Domenica mattina sono previste sessioni dedicate a bambini e adolescenti, per avvicinarli al gioco di ruolo attraverso avventure e storie costruite su misura per loro.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello di sabato pomeriggio, quando sarà proposta una sessione multitavolo di Dungeons & Dragons: più gruppi di giocatori potranno partecipare contemporaneamente alla stessa avventura, condividendo una storia comune e contribuendo al suo sviluppo da tavoli differenti.

Le sessioni saranno distribuite nelle diverse fasce orarie del fine settimana. A differenza dell’accesso generale alla manifestazione, per partecipare ai giochi di ruolo sarà necessaria la prenotazione, da effettuare attraverso i collegamenti disponibili sul sito ufficiale.

Scacchi, associazioni e uno spettacolo in cui decide il pubblico

Tra le altre proposte ci sarà un’intera area dedicata agli scacchi, organizzata dall’associazione ScacchiSaronno. Saranno presenti istruttori federali e attrezzature specifiche che consentiranno di partecipare alle partite anche alle persone con disabilità visiva, confermando l’attenzione della manifestazione verso l’accessibilità e l’inclusione.

Spazio anche alle associazioni del territorio, che utilizzeranno giochi e attività per presentare le proprie iniziative e coinvolgere direttamente i visitatori. Un modo per trasformare la manifestazione in un’occasione di incontro tra realtà associative e cittadini, facendo del gioco un linguaggio comune.

Il programma di sabato sera proporrà inoltre un appuntamento particolare: dalle 20 alle 23 andrà in scena uno spettacolo di Actual Play ambientato nel mondo di Mireal e curato dal gruppo Keep Ruoling. Si tratta di una forma di intrattenimento basata sul gioco di ruolo dal vivo, nel quale il pubblico non sarà soltanto spettatore. Le decisioni dei giocatori sul palco e le vicende della loro avventura saranno infatti influenzate dalle scelte e dalle indicazioni del pubblico, che potrà così intervenire direttamente nello sviluppo della storia.

Un festival inclusivo anche a tavola

Durante entrambe le giornate sarà attiva anche un’area ristoro, con piatti e snack pensati per chi vorrà fermarsi a mangiare o concedersi una pausa tra una partita e l’altra.

Anche questo spazio sarà caratterizzato da un’attenzione particolare all’inclusione: l’accoglienza e il servizio di ristoro saranno gestiti in collaborazione con la rete di cooperative Tikitaka, impegnata nella promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in situazioni di fragilità.

Un ulteriore elemento che conferma la filosofia alla base di Saronno in Gioco, una manifestazione che punta a utilizzare il gioco non soltanto come occasione di divertimento, ma anche come strumento per creare relazioni, valorizzare le capacità di ciascuno e favorire la partecipazione alla vita della comunità.

L’ingresso a tutte le attività è libero e gratuito. La registrazione online è facoltativa, ma consigliata per agevolare l’accesso; è invece obbligatoria la prenotazione per le sessioni di gioco di ruolo.

Il programma completo, gli orari delle attività e i collegamenti per iscriversi alle sessioni sono disponibili sul sito www.saronnoingioco.it