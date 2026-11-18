Saronno, la Lega sul controllo del vicinato: “Bene le segnalazioni, ma servono risposte concrete”
Dopo la presentazione del rilancio del controllo di vicinato, la Lega Lombarda riconosce il valore del coinvolgimento dei cittadini ma chiede più pattuglie, tempi certi di intervento e un presidio della Polizia locale in stazione
Il controllo del vicinato può essere uno strumento utile per migliorare la sicurezza nei quartieri, ma non può sostituire la presenza delle forze dell’ordine e la capacità delle istituzioni di intervenire. È questa la posizione della Lega Lombarda di Saronno dopo la presentazione del rilancio del progetto, avvenuta lunedì 16 novembre all’auditorium Aldo Moro.
Il gruppo leghista riconosce il valore del coinvolgimento dei residenti e del loro ruolo attivo nella segnalazione di situazioni sospette, ma pone una domanda: cosa succede dopo che i cittadini hanno segnalato un problema?
“Cosa succede dopo le segnalazioni dei cittadini?”
Secondo la Lega, durante l’incontro non sarebbe stato illustrato un piano operativo su come l’Amministrazione intenda utilizzare le segnalazioni, con quali pattuglie, in quali fasce orarie e con quali tempi di intervento. Ai cittadini viene infatti chiesto di osservare, segnalare e, in caso di reato in corso, chiamare il 112, senza intervenire direttamente. Un compito che, secondo il gruppo, deve trovare una risposta concreta da parte delle istituzioni.
Nel comunicato diffuso oggi viene riconosciuto che la sindaca Pagani ha ribadito la responsabilità dell’Amministrazione comunale in materia di sicurezza e ha ricordato la presenza di 35 agenti di Polizia locale, ammettendo però le difficoltà nel garantire la copertura di tutto il territorio. La Lega richiama anche i contatti periodici con Prefettura e Questura, sostenendo tuttavia che il confronto con le autorità e la collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza non siano sufficienti senza un piano comunale adeguato.
È proprio il piano di sicurezza attualmente in vigore uno dei principali punti di contestazione. La Lega lo definisce insufficiente e ricorda che la maggioranza ha respinto la richiesta di rivederlo. «I cittadini continuano a segnalare episodi di degrado e insicurezza, e i risultati non si vedono. Va rivisto», afferma il gruppo.
Critiche anche sulla videosorveglianza: secondo la Lega, le telecamere sono utili per documentare quanto accade, ma senza pattuglie in grado di intervenire sul territorio rischiano di diventare uno strumento che registra i fatti soltanto a posteriori.
Il nodo della stazione
Un altro tema sollevato riguarda la stazione ferroviaria. Il gruppo respinge l’ipotesi che la sicurezza dell’area venga sostanzialmente demandata alla Polfer, il cui arrivo viene auspicato ma che, sottolinea la Lega, ha competenze sui treni e lungo una rete ferroviaria estesa per chilometri. Il comunicato ricorda inoltre che, quando Saronno era amministrata dalla Lega, le pattuglie della Polizia locale operavano anche in stazione.
Da qui le richieste rivolte all’Amministrazione: una revisione del piano di sicurezza con obiettivi pubblici e verificabili, dati chiari sull’organico necessario, sulla copertura del territorio e sui tempi di intervento, indicazioni precise su cosa accade dopo ogni segnalazione ricevuta dalla Polizia locale e, infine, un presidio della Polizia locale nell’area della stazione senza attendere l’arrivo della Polfer.
«Il controllo di vicinato è un aiuto prezioso, ma non può diventare un modo per spostare sui cittadini ciò che spetta alle istituzioni», conclude la Lega Lombarda di Saronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Ponte della Mornera a Gallarate da tre a due corsie. Ma il progetto potrebbe cambiare
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.