Il controllo del vicinato può essere uno strumento utile per migliorare la sicurezza nei quartieri, ma non può sostituire la presenza delle forze dell’ordine e la capacità delle istituzioni di intervenire. È questa la posizione della Lega Lombarda di Saronno dopo la presentazione del rilancio del progetto, avvenuta lunedì 16 novembre all’auditorium Aldo Moro.

Il gruppo leghista riconosce il valore del coinvolgimento dei residenti e del loro ruolo attivo nella segnalazione di situazioni sospette, ma pone una domanda: cosa succede dopo che i cittadini hanno segnalato un problema?

“Cosa succede dopo le segnalazioni dei cittadini?”

Secondo la Lega, durante l’incontro non sarebbe stato illustrato un piano operativo su come l’Amministrazione intenda utilizzare le segnalazioni, con quali pattuglie, in quali fasce orarie e con quali tempi di intervento. Ai cittadini viene infatti chiesto di osservare, segnalare e, in caso di reato in corso, chiamare il 112, senza intervenire direttamente. Un compito che, secondo il gruppo, deve trovare una risposta concreta da parte delle istituzioni.

Nel comunicato diffuso oggi viene riconosciuto che la sindaca Pagani ha ribadito la responsabilità dell’Amministrazione comunale in materia di sicurezza e ha ricordato la presenza di 35 agenti di Polizia locale, ammettendo però le difficoltà nel garantire la copertura di tutto il territorio. La Lega richiama anche i contatti periodici con Prefettura e Questura, sostenendo tuttavia che il confronto con le autorità e la collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza non siano sufficienti senza un piano comunale adeguato.

È proprio il piano di sicurezza attualmente in vigore uno dei principali punti di contestazione. La Lega lo definisce insufficiente e ricorda che la maggioranza ha respinto la richiesta di rivederlo. «I cittadini continuano a segnalare episodi di degrado e insicurezza, e i risultati non si vedono. Va rivisto», afferma il gruppo.

Critiche anche sulla videosorveglianza: secondo la Lega, le telecamere sono utili per documentare quanto accade, ma senza pattuglie in grado di intervenire sul territorio rischiano di diventare uno strumento che registra i fatti soltanto a posteriori.

Il nodo della stazione

Un altro tema sollevato riguarda la stazione ferroviaria. Il gruppo respinge l’ipotesi che la sicurezza dell’area venga sostanzialmente demandata alla Polfer, il cui arrivo viene auspicato ma che, sottolinea la Lega, ha competenze sui treni e lungo una rete ferroviaria estesa per chilometri. Il comunicato ricorda inoltre che, quando Saronno era amministrata dalla Lega, le pattuglie della Polizia locale operavano anche in stazione.

Da qui le richieste rivolte all’Amministrazione: una revisione del piano di sicurezza con obiettivi pubblici e verificabili, dati chiari sull’organico necessario, sulla copertura del territorio e sui tempi di intervento, indicazioni precise su cosa accade dopo ogni segnalazione ricevuta dalla Polizia locale e, infine, un presidio della Polizia locale nell’area della stazione senza attendere l’arrivo della Polfer.

«Il controllo di vicinato è un aiuto prezioso, ma non può diventare un modo per spostare sui cittadini ciò che spetta alle istituzioni», conclude la Lega Lombarda di Saronno.