Attenzione quando si paga il parcheggio a Saronno. Alcuni automobilisti sarebbero stati derubati della carta di pagamento mentre utilizzavano i parcometri, attraverso una tecnica basata sulla distrazione. A lanciare l’avviso è Saronno Servizi, che ha raccolto diverse segnalazioni relative a episodi avvenuti a partire da venerdì 20 novembre nella zona di via Pola e via Ramazzotti. Per uno dei furti è già stata presentata denuncia.

Secondo quanto ricostruito sulla base delle testimonianze, le vittime sarebbero state avvicinate da sconosciuti mentre stavano pagando la sosta. Con il pretesto di chiedere informazioni o fare domande sulle modalità di pagamento, queste persone avrebbero cercato di distrarre gli automobilisti, riuscendo a sottrarre la carta e facendo poi credere loro che fosse rimasta all’interno del parcometro.

Da qui l’invito di Saronno Servizi a mantenere sempre sotto controllo la propria carta durante le operazioni di pagamento e a non consegnarla mai a persone sconosciute. Nel caso in cui si sospetti una sottrazione, è importante contattare immediatamente la propria banca o l’emittente della carta per chiederne il blocco e rivolgersi alle forze dell’ordine.

La società invita inoltre chiunque abbia subito un furto o abbia assistito a episodi analoghi a segnalarli tempestivamente alle forze dell’ordine. Per agevolare le verifiche, è importante fornire indicazioni precise sul luogo, sull’orario e, se possibile, sul parcometro interessato.