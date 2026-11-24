Saronno Servizi segnala furti di carte di pagamento ai parcometri, automobilisti distratti con una scusa
Episodi avvenuti nella zona di via Pola e via Ramazzotti a partire da venerdì 20 novembre. I cittadini sono invitati a prestare attenzione durante il pagamento della sosta
Attenzione quando si paga il parcheggio a Saronno. Alcuni automobilisti sarebbero stati derubati della carta di pagamento mentre utilizzavano i parcometri, attraverso una tecnica basata sulla distrazione. A lanciare l’avviso è Saronno Servizi, che ha raccolto diverse segnalazioni relative a episodi avvenuti a partire da venerdì 20 novembre nella zona di via Pola e via Ramazzotti. Per uno dei furti è già stata presentata denuncia.
Secondo quanto ricostruito sulla base delle testimonianze, le vittime sarebbero state avvicinate da sconosciuti mentre stavano pagando la sosta. Con il pretesto di chiedere informazioni o fare domande sulle modalità di pagamento, queste persone avrebbero cercato di distrarre gli automobilisti, riuscendo a sottrarre la carta e facendo poi credere loro che fosse rimasta all’interno del parcometro.
Da qui l’invito di Saronno Servizi a mantenere sempre sotto controllo la propria carta durante le operazioni di pagamento e a non consegnarla mai a persone sconosciute. Nel caso in cui si sospetti una sottrazione, è importante contattare immediatamente la propria banca o l’emittente della carta per chiederne il blocco e rivolgersi alle forze dell’ordine.
La società invita inoltre chiunque abbia subito un furto o abbia assistito a episodi analoghi a segnalarli tempestivamente alle forze dell’ordine. Per agevolare le verifiche, è importante fornire indicazioni precise sul luogo, sull’orario e, se possibile, sul parcometro interessato.
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