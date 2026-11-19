Domenica 22 novembre lo Spazio Art Café di viale Santuario 11 a Saronno ospita il “Torneo di Tardo Autunno”, organizzato dal circolo Scacchi Saronno. Il torneo è aperto a giocatori di ogni età e prevede due competizioni separate.

Il torneo juniores, riservato ai ragazzi fino a 14 anni, prende il via alle 10,30. Il torneo adulti, aperto a tutti i giocatori, inizia alle 14,30. In entrambi i casi sono previsti sei turni di gioco con il sistema svizzero, e il tempo di riflessione è di 12 minuti a giocatore per i più giovani e 15 minuti per gli adulti.

Per il torneo adulti sono previsti premi per i primi tre classificati, oltre a riconoscimenti come miglior donna, miglior over 65 e miglior under 18. Ai juniores vanno i premi per i primi tre, mentre tutti i partecipanti ricevono una medaglietta.

Il contributo organizzativo è di 10 euro per ciascun torneo, ridotto a 5 euro per i soci di Scacchi Saronno. Le iscrizioni si possono fare su Vesus.org, alla voce “Tardo Autunno”, oppure direttamente in sala all’inizio del torneo. I minori devono essere accompagnati da un genitore al momento dell’iscrizione.