Scaffali pieni al mercatino solidale “Lo Stendipanni”di Azzate, l’appello: “Venite, abbiamo tantissimi abiti per l’inverno”
Il mercatino solidale di Mamme in Cerchio vende a prezzi simbolici cappotti, maglioni e felpe dai neonati agli adulti. Il ricavato aiuta le famiglie in difficoltà. Si trova in via Raffaello Sanzio 6 e apre da lunedì a sabato
Un cappotto per un bambino, un maglione per l’inverno, un paio di guanti: allo Stendipanni di Azzate ci sono, e ce ne sono più di quanti il negozio riesca a esporre.
«Abbiamo tantissima roba, ma davvero tantissima», spiega Giuliana, responsabile di Mamme in Cerchio, l’associazione di promozione sociale che organizza il mercatino solidale in via Raffaello Sanzio 6. Nel deposito i volontari hanno già diviso e inscatolato maglioni, felpe e pantaloni dagli zero anni all’età adulta, più giacche, giacconi, cappotti, sciarpe e guanti. «Il negozio ne mostra solo una minima una parte – spiega Giuliana- : lo riforniamo tre o quattro volte a settimana, con quello che arriva di volta in volta. Nemmeno quest’inverno riusciremo ad esporre tutto».
Oltre ai vestiti, lo Stendipanni offre lettini, passeggini e seggiolini auto, giocattoli, libri, oggettistica per la casa e mobili, per l’abitazione. Chi cerca un cappottino, una bella giacca a vento, qualche gioco da regalare lo trova in cambio di una piccola offerta. Il ricavato serve prima di tutto ad aiutare le famiglie in difficoltà economica, poi a finanziare le altre attività dell’associazione, tra cui una scuola di italiano.
Il mercatino apre il lunedì e il sabato dalle 9.30 alle 12. Dal martedì al venerdì apre dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18. Chi vuole donare abiti e oggetti deve fissare un appuntamento al 348 6646880 (l’associazione invita a non abbandonare sacchi fuori dal mercatino di via Sanzio e soprattutto a non donare abiti rotti o in cattivo stato – Voi li mettereste? ndr)
L’obiettivo, aggiunge Giuliana, è allargare il giro: «Tante persone vengono allo Stendipanni, ma ci occorre farne arrivare molte molte di più». La speranza dei volontari è che chi viene per la prima volta lo racconti ad altri: «Ci piacerebbe che dicessero come si sono trovati, magari si facessero una bella foto da postare sui social con i nostri capi. Ora arriva il Natale e allo Stendipanni si possono trovare tante piccole idee regalo».
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