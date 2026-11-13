Scandicci ha il dente avvelenato, ma la Uyba cerca punti in Toscana

Settimana “imbottita” per la Laica Cioccolato Busto Arsizio: prima la trasferta vincente in Romagna sulla Omag, poi l’impegno interno – a Biella – con Vallefoglia, nel quale le Farfalle hanno ottenuto un punto utile e meritato, ora un nuovo viaggio in direzione Toscana per affrontare (domenica 15, ore 17) la Savino del Bene Scandicci.

Altra avversaria di alto profilo, quindi, per una UYBA che si trova al nono posto in classifica ma deve stare attenta a non perdere il treno per l’ottava posizione, ora distante 4 punti. La Savino Del Bene abita ben più in alto, quinta con 14 punti alla pari con Bergamo e ha l’ambizione di sgomitare per entrare tra le migliori quattro d’Italia.

Le toscane di coach Gaspari sono attese con il dente avvelenato visto che nel turno infrasettimanale si sono fatte sorprendere al tie-break da San Giovanni in Marignano. Stop inatteso che Scandicci proverà a riscattare subito, contro una Busto Arsizio che spera di recuperare Leana Grozer, ferma per un affaticamento muscolare. Se la giovane schiacciatrice tedesca non dovesse farcela, è comunque pronta Miku Otomo, ottima contro Vallefoglia.

Tra le toscane c’è la varesina (e olimpionica) Caterina Bosetti, che Gaspari utilizza insieme a Skinner in banda anche se alle loro spalle scalpita la brasiliana Bergmann; la diagonale è formata da Ognjenović in regia e Van Ryk opposto mentre al centro spiccano Nwakalor e Aleksic.

«Partita impegnativa che arriva alla fine di una settimana densa di impegni e di un periodo con tante trasferte – spiega coach Barbolini – Anche contro Scandicci vogliamo continuare a dimostrarci che possiamo lottare contro chiunque. La capacità di giocare una buona pallavolo dev’essere una costante, cercando di limare le nostre carenze e alzando ad ogni partita l’asticella. Spero che il tour de force non ci condizioni troppo.

Savino Del Bene Scandicci – Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio



Scandicci: 2 Eze, 3 Van Ryk, 4 Skinner, 5 Sirressi (L2), 6 D’Odorico, 7 Van Hecke, 8 Aleksic, 9 Bosetti, 10 Ognjenovic, 11 Armini (L), 13 Graziani, 14 Nwakalor, 17 Bergmann, 22 Alberti. All. M. Gaspari.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Ajack, 4 Monaco, 5 Seki, 6 Marchesini, 10 Parlangeli (L2), 11 Spaziano, 13 Munarini, 15 Martinez Vela, 18 Torcolacci, 19 Grozer, 20 Otomo, 21 Wada, 23 Parra. All. E. Barbolini.