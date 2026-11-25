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Cittadine e Cittadini,

ho deciso anch’io di scendere in campo e mettere a disposizione della comunità umana le mie competenze. In questi ultimi dieci anni, di cui cinque passati in Consiglio comunale e gli ultimi cinque rivestendo il ruolo di Assessore alla Cultura, ho avuto modo di verificare quanto si possa fare per il bene della collettività e per la sua crescita sociale, civile ed economica.

Negli ultimi tempi, amici, conoscenti e persino gente a me sconosciuta, mi hanno fermato per strada, mi hanno scritto, mi hanno telefonato, invitandomi ad assumere responsabilità ancora più grandi di quelle che attualmente gravano sulle mie deboli spalle. Certo, sono consapevole delle mie abilità, della mia intelligenza ed anche di un fisico splendido nonostante i miei 65 anni di età anagrafica (ma biologicamente ne dimostro, com’è facilmente verificabile, non più di 64). Ma sino a qualche giorno fa, non avrei mai pensato di poter anche solo lontanamente immaginare di ambire ed aspirare alla carica di Primo Cittadino.

Ne ho parlato lungamente in famiglia: mia moglie, con una spiccata dose di realismo, mi ha detto subito: «Smettila di scherzare!»; mia figlia, invece, si è voltata non appena ho cercato di rivolgerle una parola, dicendomi: «Non ho tempo ora, devo andare».

Alla fine ho chiamata Pino, il mio amico d’infanzia, che custodisce i miei più riposti e impronunciabili segreti, e gli ho detto: «Che dici, faccio il Sindaco?». E lui, con la saggezza tipica delle persone che molto a lungo hanno navigato nelle tempestose acque dell’esistenza, mi ha risposto seccamente: «Fallo».

Così, rompendo gli ultimi indugi, care Cittadine e cari Cittadini, ho deciso: correrò anch’io per la carica di Sindaco.

Ma non a Varese… Qui mi pare ci sia già un bell’affollamento di autonominatisi alla carica di Sindaco.

No, non Varese. Mi candiderò ufficialmente alla carica di Sindaco di… Buenos Aires! Buenos Aires è una città che ho sempre amato, in una terra che ho sempre ammirato. Però non ho mai avuto modo di andarci. Neanche in vacanza. E così – se così funziona – mi sono detto: «Sai che c’è… Se ormai la politica si riduce all’autopromozione, se tutto si riduce ad una pratica non dissimile dal selfie, e allora… proviamoci! Chissà che questa non sia la volta buona per visitare Buenos Aires e, semmai, senza nemmeno pagare il biglietto aereo».

Pertanto, Cittadine e Cittadini, vi saluto. Con l’animo pesante ma la speranza nel cuore, attendo da un momento all’altro che il telefono squilli ed una voce, dall’altra parte dell’Oceano, mi dica: «Vamos, amigo, ¡vamos a gobernar!»

Enzo Rosario Laforgia