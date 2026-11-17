Un uomo di 35 anni è rimasto ferito seriamente, seppure non sia in pericolo di vita, in un incidente stradale avvenuto a Buscate nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 4,30 del mattino in via dell’Industria, alla periferia sud del comune altomilanese. L’uomo era alla guida di un’automobile che si è ribaltata senza coinvolgere altre persone.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute un’automedica e un’ambulanza con cui il ferito è stato trasportato all’ospedale di Legnano dopo essere stato stabilizzato sul posto. Intervenuti anche i Carabinieri di Legnano e una squadra di Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.