L’Associazione Giuristi Democratici di Varese interviene nel dibattito sulla protesta indetta dall’Unione delle Camere Penali, esprimendo forti dubbi sull’opportunità di un nuovo blocco delle udienze.

Al centro della protesta degli avvocati penalisti c’è la proposta di modificare l’articolo 27 della Costituzione per inserire la tutela della vittima accanto al diritto alla difesa. Secondo i promotori della mobilitazione, questa novità rischierebbe di mettere in contrasto due principi fondamentali.

I dubbi sullo stop alle udienze

Pur riconoscendo che i motivi alla base della protesta meritano un confronto serio, i Giuristi Democratici di Varese sollevano una questione di metodo. Secondo l’associazione, questa mobilitazione «difficilmente raccoglierà l’adesione di molti penalisti».

Il nodo principale riguarda l’efficacia e le conseguenze dello sciopero. I membri dell’associazione varesina si chiedono infatti «se paralizzare per una settimana l’attività giudiziaria rappresenti l’unico strumento a disposizione dell’avvocatura per partecipare e far sentire la propria voce nel dibattito in corso».

Le conseguenze per i cittadini e i tribunali

A preoccupare i legali è soprattutto l’impatto concreto sui processi già in corso e sulle persone coinvolte. Un nuovo stop rischia di pesare «su chi è in attesa di una sentenza, persone che spesso attendono da tempo una risposta dalla giustizia e che si trovano così a dover subire un ulteriore rinvio».

Una situazione che appare ancora più delicata alla luce delle difficoltà strutturali dei tribunali italiani, già segnati da tempi molto lunghi per la conclusione dei procedimenti.

La richiesta di un uso più equilibrato della protesta

Nella nota diffusa dall’associazione emerge anche una riflessione più ampia sul ricorso frequente allo sciopero da parte dell’avvocatura. Secondo molti professionisti, nel tempo si è fatto un uso eccessivo di questa forma di protesta, applicandola sia a temi di grande rilievo per il sistema giudiziario, sia a questioni secondarie.

Questo approccio, spiegano i Giuristi Democratici, «ha finito per incidere assai poco sui processi legislativi e per risultare sempre meno comprensibile all’opinione pubblica».

L’invito finale è quello di ripensare le modalità di intervento nel dibattito pubblico. L’astensione dalle udienze rimane «uno strumento importante e nobile di partecipazione e mobilitazione dell’avvocatura», ma secondo l’associazione di Varese occorre tornare a utilizzarlo in modo più ponderato, affiancandolo ad altre forme di confronto.