Due giornate di sciopero, venerdì 20 e sabato 21 novembre, con possibili ripercussioni sui trasporti pubblici anche in provincia di Varese. La prima mobilitazione è quella generale proclamata dalla Cgil per venerdì 20 novembre, mentre dalla sera dello stesso giorno scatterà lo sciopero nazionale indetto dai sindacati di base, come Cub Trasporti, Cat e Sgb, che proseguirà fino alla serata di sabato 21 novembre.

Il fatto che lo sciopero cada tra venerdì e sabato non significa che i disagi saranno limitati ai pendolari diretti al lavoro o a scuola. In particolare sulla rete ferroviaria, dove gran parte dei collegamenti circola anche nel fine settimana, le cancellazioni potranno interessare anche chi si sposta per turismo, acquisti, visite familiari o per raggiungere l’aeroporto di Malpensa.

La mobilitazione della Cgil è stata proclamata per chiedere un cambiamento delle politiche economiche e sociali del governo, con al centro salari, pensioni, sanità pubblica, scuola, contrasto alla precarietà e politiche abitative. Tra i temi della protesta anche la contrarietà all’aumento delle spese per il riarmo e la richiesta di maggiori investimenti nei servizi pubblici.

Treni Trenord: sciopero da venerdì alle 20 di sabato

Per i viaggiatori lombardi, una delle principali criticità riguarda la circolazione ferroviaria.

Trenord ha comunicato che lo sciopero nazionale proclamato da Cub Trasporti, Cat e Sgb inizierà alle 21 di venerdì 20 novembre e terminerà alle 20 di sabato 21 novembre. La protesta potrà provocare cancellazioni e variazioni del servizio ferroviario regionale e suburbano.

Venerdì 20 novembre viaggeranno i treni con partenza prevista dall’orario ufficiale entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22.

Per sabato 21 novembre saranno assicurati i treni compresi nell’elenco dei servizi minimi garantiti.

Consulta i servizi minimi garantiti da Trenord.

Consulta l’elenco dei treni garantiti per lo sciopero del sabato (PDF).

La protesta potrà interessare anche i collegamenti del Varesotto con Milano e le altre destinazioni servite da Trenord, compresa Malpensa. È quindi consigliabile verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio, anche per gli spostamenti programmati nel fine settimana.

Malpensa Express: previsti autobus sostitutivi in caso di cancellazioni

Particolare attenzione per chi deve raggiungere o lasciare l’aeroporto di Malpensa.

In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, Trenord ha previsto autobus sostitutivi senza fermate intermedie su due collegamenti: Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto, in sostituzione dei treni della linea RE54. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1; Stabio – Malpensa Aeroporto, per il collegamento aeroportuale S50.

I bus sostitutivi saranno attivati in caso di cancellazione dei relativi servizi ferroviari. Chi ha un volo in partenza dovrà quindi tenere conto di possibili variazioni dei tempi di percorrenza.

Autobus Amsc Gallarate: le fasce dello sciopero

Anche il servizio di trasporto pubblico locale di Gallarate gestito da Amsc potrà subire ripercussioni nella giornata di venerdì 20 novembre.

Lo sciopero sarà effettuato nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.15 alle 11.45 e dalle 15.30 fino al termine del servizio

Al di fuori di questi orari il servizio sarà garantito secondo le modalità previste per lo sciopero.

Autolinee Varesine: possibili disagi sulle linee urbane ed extraurbane

La mobilitazione di venerdì 20 novembre interesserà anche i servizi di Autolinee Varesine, che gestisce il trasporto urbano di Varese e numerosi collegamenti extraurbani della provincia.

L’azienda ha comunicato le modalità di adesione alla protesta e le relative fasce di garanzia.

Per il dettaglio degli orari e delle corse interessate è possibile consultare la comunicazione già pubblicata da VareseNews:

Autolinee Varesine, le modalità dello sciopero del 20 novembre.

Navigazione Lago Maggiore: le fasce garantite dei battelli

Lo sciopero di venerdì 20 novembre potrà coinvolgere anche il personale della Navigazione Laghi, con possibili conseguenze sui collegamenti del Lago Maggiore.

Saranno assicurati i servizi nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 8.40 e dalle 16.30 alle 19.50

Le modalità dello sciopero rispettano i servizi minimi e le fasce di garanzia previsti dalla normativa e dagli accordi aziendali. Secondo i dati comunicati dall’azienda, gli iscritti alla Filt Cgil rappresentano il 22% del personale. In occasione del precedente sciopero, la percentuale di adesione era stata del 22,5%. Si tratta di dati che possono offrire un riferimento sull’adesione precedente, ma che non consentono di prevedere con certezza le cancellazioni di venerdì.

Trenitalia: i collegamenti nazionali e regionali garantiti

Per chi deve affrontare viaggi a lunga percorrenza, Trenitalia prevede anche in caso di sciopero il mantenimento di alcuni collegamenti nazionali, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi.

L’elenco dei convogli garantiti è disponibile sul sito dell’azienda: qui i treni nazionali garantiti da Trenitalia (PDF).

Per i treni regionali gestiti da Trenitalia al di fuori della Lombardia, le fasce di garanzia sono generalmente nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Le fasce non devono essere confuse con una garanzia indistinta di tutte le corse: è necessario consultare gli elenchi dei treni effettivamente garantiti. Per i servizi regionali lombardi gestiti da Trenord valgono invece le disposizioni comunicate dalla società ferroviaria. Chi viaggia su collegamenti nazionali o regionali di Trenitalia è invitato a verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale di Trenitalia.

Perché si sciopera il 20 novembre: salari, precarietà e servizi pubblici

Lo sciopero generale della Cgil del 20 novembre nasce da una piattaforma di rivendicazioni che mette insieme questioni economiche, sociali e politiche.

Il sindacato contesta le scelte del governo e chiede interventi per difendere il potere d’acquisto di salari e pensioni, contrastare il lavoro povero e precario e rafforzare il sistema pubblico di welfare. Tra le richieste figurano maggiori investimenti nella sanità e nell’istruzione, politiche per il diritto alla casa e interventi contro le disuguaglianze. La Cgil critica inoltre le politiche di riarmo, sostenendo la necessità di destinare maggiori risorse ai bisogni sociali.

La protesta assume anche un significato generazionale. La scelta del 20 novembre coincide infatti con la giornata europea di mobilitazione studentesca, un’occasione che la Cgil intende utilizzare per avvicinare le rivendicazioni dei lavoratori a quelle dei giovani.

Durante la visita a Gallarate del 10 novembre, Maurizio Landini aveva insistito soprattutto sul tema della precarietà, osservando come le nuove generazioni si trovino ad affrontare condizioni lavorative meno stabili rispetto al passato. Il segretario generale aveva richiamato anche il tema degli appalti e dei subappalti, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della necessità di una maggiore partecipazione democratica.

«Il 20 novembre vogliamo luoghi di lavoro vuoti e manifestazioni in ogni città», aveva dichiarato Landini, indicando l’obiettivo di una mobilitazione capace di coinvolgere lavoratori, studenti e pensionati. Accanto allo sciopero generale della Cgil si colloca la mobilitazione nazionale dei sindacati di base Cub Trasporti, Cat e Sgb, che per il settore ferroviario prenderà il via alle 21 di venerdì 20 novembre e proseguirà fino alle 20 di sabato 21.

Le due proclamazioni sono distinte, ma la loro successione temporale determina una finestra di possibili disagi che si estende dal venerdì al sabato, coinvolgendo tanto gli spostamenti quotidiani quanto i viaggi del fine settimana. Per questo, soprattutto per chi utilizza il treno, la raccomandazione è di consultare gli aggiornamenti delle aziende di trasporto prima della partenza.