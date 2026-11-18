Anche gli autobus di Stie potranno subire cancellazioni e disagi nella giornata di venerdì 20 novembre 2026, in occasione dello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil. La società di trasporto pubblico, che opera con collegamenti urbani ed extraurbani anche nel territorio della provincia di Varese e nell’Alto Milanese (Busto Arsizio, Rho, Legnano, Saronno), ha pubblicato un avviso per informare i passeggeri sulle modalità dell’astensione dal lavoro.

Lo sciopero è previsto nell’arco delle 24 ore, ma con il rispetto delle fasce di garanzia stabilite dagli accordi aziendali. Le corse programmate negli orari interessati dalla protesta potrebbero quindi non essere effettuate.

Per il personale viaggiante STIE, l’astensione dal lavoro è prevista nelle seguenti fasce:

Dall’inizio del servizio alle 5.30 .

. Dalle 8.30 alle 12.30 .

. Dalle 15.30 fino al termine del servizio.

Sono invece previste fasce di garanzia tra le 5.30 e le 8.30 e tra le 12.30 e le 15.30, secondo quanto stabilito dagli accordi aziendali.

Orari differenti per il servizio urbano di Seregno, dove lo sciopero potrà interessare le corse dalle 9 alle 12 e dalle 16 fino al termine del servizio.

La protesta coinvolgerà anche il personale amministrativo e gli operai dell’azienda, compresi i turnisti, per l’intera giornata, come indicato nella comunicazione affissa da STIE.

Lo sciopero rientra nella mobilitazione generale proclamata dalla Cgil contro la manovra economica del Governo, che coinvolgerà diversi settori pubblici e privati. Nel trasporto pubblico locale sono previste astensioni dal lavoro nel rispetto delle fasce protette, mentre il settore aereo e quello ferroviario sono stati esclusi da questa specifica mobilitazione dopo l’intervento della Commissione di garanzia (c’è però uno sciopero dei sindacati di base, nel servizio ferroviario, nella giornata di sabato).

Stie invita i viaggiatori a tenere conto delle possibili modifiche al servizio. L’astensione dal lavoro non comporta necessariamente la cancellazione di tutte le corse nelle fasce indicate, ma la loro effettuazione dipenderà dall’adesione del personale allo sciopero.

Per gli aggiornamenti è possibile consultare l’avviso ufficiale pubblicato sul sito STIE.