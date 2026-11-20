Dopo due giorni di pioggia, alla fine c’è il sole, sul giorno dello sciopero a Varese. Nella città capoluogo c’è il corteo principale della provincia: insieme lavoratori e pensionati della Cgil, ma anche gli studenti e altri spezzoni, come quello della Rete Antifascista Varese o il Comitato Varese-Palestina.

Galleria fotografica Il corteo per lo sciopero generale a Varese 4 di 52

«Tre generazioni» si ripete lungo il corteo e negli interventi finali. Ci sono ragazzi e ragazze delle superiori, ci sono gli universitari, ma pure lavoratori e lavoratrici – precari o meno, sindacalizzati o meno – e i pensionati. Istanze diverse che si ricollegano tra loro e sono accomunate dall’idea che i tagli siano fatti pagare ai più deboli. E che i soldi – lo denunciano molti cartelli e interventi – finiscano anche nelle spese militari.

La Cgil con un primo spezzone apre il corteo, ha promosso lo sciopero del 20 novembre. Dietro ci sono il carro e gli striscioni dei ragazzi, che si muovono nel giorno della manifestazione europea degli studenti. Poi ancora altre categorie di lavoratori: quelli della scuola, del commercio, gli edili, le felpe rosse della Fiom (i metalmeccanici, una parte da Cassinetta). Un pezzo è fatto dagli educatori, settore pieno di precariato e dominato – dicono – dall’incertezza, a fronte di bisogni in aumento. Ci sono i lavoratori del pubblico impiego e i sindacati inquilini, a denunciare come mentre si armano gli arsenali bellici si disarmano le politiche per la casa e a sostegno di chi non ce la fa.

È una varietà che si percepisce, rispetto ad altri cortei. Eppure c’è anche una continuità: chi ha partecipato ai movimenti per la Palestina, molto consistenti a partire dallo scorso autunno, rivendica di aver tenuto “calde” le piazze e aver costruito (ovviamente non solo a Varese) un pezzo dell’attivismo che si vede oggi in corteo.

«Siamo in duemila», dice Stefano Rizzi, segretario della Cgil Varese, mentre il corteo occupa tutta via XXV Aprile, tra il centro e la Questura e dai più giovani partono gli inviti a venire al corteo, rivolti alle finestre delle scuole intorno (per la questura la partecipazione arriva a mille persone).

Le scuole, tra edifici che cadono a pezzi e organici insufficienti

Proprio davanti alle scuole di via XXV Aprile gli studenti prendono la parola, ricordando che il 20 novembre è anche la giornata europea di mobilitazione studentesca. «Mettetevi nei nostri panni», ripetono, citando la situazione degli edifici scolastici: «Mettetevi nei nostri panni. Mettetevi nei panni di una studentessa del Don Milani che vede crollare un pezzo della scuola. Nei panni di una del Frattini che vede la classe allagata a ogni pioggia. Nei panni degli studenti dei tecnici che si vedono trattati come futuri ingranaggi di un sistema fondato sul precariato. E ricordiamo i venti morti in alternanza scuola-lavoro».

Tra i docenti in corteo le preoccupazioni sono simili. Si chiedono risorse per le strutture, gli strumenti e soprattutto per il personale. Un’insegnante, entrata di ruolo dopo dieci anni di precariato, contesta le scelte calate dall’alto, senza ascoltare chi nella scuola lavora ogni giorno. «Le classi pollaio sono il primo problema», spiega: per garantire davvero inclusione e attenzione ai singoli studenti servirebbero classi di venti-ventidue ragazzi. Dietro ogni studente in difficoltà, ricorda, c’è spesso anche una famiglia che chiede aiuto.

Dal “palco” finale Michele Maglione, della categoria della scuola della Cgil, denuncerà poi poi i «tagli non annunciati» e la riduzione degli organici, non soltanto tra gli insegnanti ma anche nel personale Ata, mentre resta elevata la quota di lavoratori precari, con il celebre algoritmo che può assegnare allo stesso docente scuole distanti a volte decine di chilometri.

Gli educatori portano invece il tema di un settore segnato da bassi salari, risorse discontinue e dipendenti da bandi, mancanza di riconoscimento. Francesco, uno degli operatori presenti, collega la richiesta di investimenti educativi anche ai recenti episodi di tensione e violenze viste a Milano. «Noi, che da anni chiediamo un’attenzione al tema educativo e alle marginalità, abbiamo visto il palesarsi di questa esigenza. Per questo chiediamo attenzione e risorse: per dare una risposta, necessaria per tutta la società».

Nelle stesse ore gli studenti sono in piazza anche a Busto Arsizio – anche se in numeri limitati – mentre nella vicina Legnano il corteo dalle scuole è confluito nella manifestazione sindacale dell’Alto Milanese.

Contestate le scelte del governo su casa e fisco

Il diritto alla casa è un altro dei temi portati in piazza. La sofferenza abitativa riguarda direttamente 1,5 milioni di italiani, ma con il 23% di italiani a rischio povertà (dato Istat) il rischio di scivolare in situazione di emergenza riguarda molti.

Da dentro il corteo si richiamano le scelte recenti: Andrea Cazzolaro del Sunia ricorda che nel 2023 sono stati eliminati i fondi per il sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole. Da allora, denuncia, gli sfratti sono aumentati, mentre restano enormi le difficoltà di accesso all’edilizia pubblica. Cita centomila case popolari sfitte, 43.700 domande e appena tremila assegnazioni, numeri che secondo il sindacato trovano riscontro, in proporzione, anche nel Varesotto.

«Non sono numeri, sono le esistenze di persone che escono di casa per lavorare e intanto fanno i conti con la precarietà abitativa», sottolinea Cazzolaro, criticando anche l’assenza di risposte concrete e di risorse sufficienti nel Piano Casa annunciato dal governo.

Davide Bellotto, segretario della Fillea Cgil, la categoria degli edili, porta invece al centro il tema fiscale. Denuncia un sistema che, a suo giudizio, spinge alcuni dipendenti a diventare partite Iva pur continuando a lavorare per le stesse aziende. Fa l’esempio di due lavoratori con un reddito di 55mila euro: secondo i calcoli illustrati dal sindacalista, il dipendente paga circa 18mila euro di tasse contro gli 8mila di un autonomo.

Pensionati e donne, il peso dei tagli al welfare

Anche i pensionati rivendicano il loro posto in una manifestazione che parla molto di futuro. Lidia Viola dello Spi Cgil denuncia gli effetti della manovra sulle pensioni, in particolare il taglio alle rivalutazioni previsto per il 2027, che rischia, secondo il sindacato, di impoverire ulteriormente molte persone.

Richiama poi il mancato rinnovo di Opzione donna e il peso del lavoro di cura, che continua a ricadere soprattutto sulle donne. Un carico aggravato dall’indebolimento della sanità territoriale e del welfare, con medici di base che arrivano a superare i 1.700 assistiti. «Difendere il welfare significa liberare le donne dal lavoro di cura non retribuito», è il messaggio.

Tra le felpe rosse della Fiom ci sono anche lavoratori arrivati da Cassinetta, dove il futuro dello stabilimento Beko continua a essere motivo di preoccupazione.

Nell’intervento finale Lucio Frontera, della Fiom, parte dal tema della pace e dalle risorse assorbite dalle guerre, che potrebbero invece essere destinate alla scuola, al sociale e alla transizione ecologica. Poi richiama la vertenza industriale del territorio: «Non si può pensare di tenere in piedi Cassinetta vivendo alla giornata e scaricando sulle spalle di chi lavora attraverso la cassa integrazione». La richiesta è che gli investimenti annunciati nel piano industriale diventino effettivi, perché i numeri attuali, avverte il sindacato, non consentono di guardare al futuro con ottimismo.

La piazza composita davanti alla Prefettura

Nel corteo c’è anche il Partito democratico, con la segretaria provinciale Alice Bernardoni e il consigliere regionale Samuele Astuti. «Le tematiche sollevate sia dalla Cgil sia dagli studenti sono importanti e meritano ascolto ma anche presenza», spiega Bernardoni, che chiede di riscrivere la manovra, soprattutto per quanto riguarda sanità e istruzione, dagli edifici scolastici agli organici, pur usando prudenza rispetto al tema delle risorse destinate alla difesa.

Il corteo è terminato davanti alla Prefettura. Da un lato il rito degli interventi finali, con le prospettive delle diverse categorie, ma anche delle altre realtà in piazza. Dall’altro anche un clima quasi di festa, tra gli studenti, complice anche il sole non più solo tiepido. La statua al centro di piazza Libertà non ha la solennità della Marianna di Parigi, ma anche qui una ragazza si arrampica sul monumento per far sventolare una bandiera anarchica.

Gli interventi conclusivi tornano appunto sulle ragioni dello sciopero, dalla scuola alla casa, dalle pensioni alla crisi industriale, fino alla Palestina. A chiudere è Stefano Rizzi, segretario generale della Cgil varesina, che sottolinea proprio il valore della presenza fisica, dei «corpi in piazza», dopo anni in cui tutto sembrava chiuso nelle «bolle di algoritmi nelle mani dei potenti».

Il suo è un intervento duro contro le scelte del governo: «Fa schifo che un governo tagli il futuro alle nuove generazioni. Fa schifo che si taglino le risorse per curarsi».

La contestazione alle politiche che vengono da lontano

Rizzi denuncia la mancanza di investimenti nella sanità e nella scuola pubblica, mentre continuano a essere destinate risorse al privato, e richiama il tema dell’evasione fiscale, quantificata in cento miliardi di euro. La protesta è contro il governo, ma Rizzi non nasconde che lo spostamento di risorse da servizi, sanità e scuola pubblica sono figli di «un modello che viene da qualche decennio, non da oggi», condiviso da più governi. «La novità di questo governo è l’elemento repressivo del dissenso. Ma il dissenso non si arresta, lo dice la nostra Costituzione che vede nel conflitto l’elemento di crescita della società».