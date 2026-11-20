La giornata dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per oggi, venerdì 20 novembre, è iniziata in provincia di Varese e nell’Alto Milanese con i primi raduni e i primi cortei. In diverse città la mobilitazione mette insieme lavoratori e studenti, e in alcuni casi sono stati proprio i ragazzi delle scuole a muoversi per primi.

Varese, raduno davanti alla stazione

Nella piazza della stazione Fs di Varese si sono già radunati i manifestanti per il corteo provinciale, il principale appuntamento della giornata. In piazzale Milano si è riunita la componente studentesca.

Davanti all’ingresso della stazione ci sono invece le diverse categorie della Cgil: edili, lavoratori della scuola, della comunicazione e del commercio. La partenza è prevista a breve.

Il corteo partirà da piazzale Trieste e passerà per via Morosini, via Vittorio Veneto, via Marcobi, via Sacco, via San Silvestro e via XXV Aprile. Arriverà in piazza Libertà, dove si trovano i licei, la Prefettura e la sede della Provincia. La manifestazione attraversa tutto il centro città, quindi in mattinata sono possibili rallentamenti al traffico.

Busto Arsizio, un centinaio di studenti in corteo

Anche a Busto Arsizio gli studenti sono già in strada. Circa un centinaio di ragazzi è partito dal Candiani e ha attraversato il centro. Ora il gruppo si trova al Tessile, da dove proseguirà il corteo. Sfilano studenti del Candiani, della ragioneria Tosi e del liceo Crespi.

Saronno, “Alza la testa!”

A Saronno gli studenti stanno marciando dal quartiere scolastico verso il centro. La manifestazione è promossa dal collettivo Praxis con lo slogan “Alza la testa!”. Il ritrovo era alle 8 in via Carso, nella zona degli istituti superiori.

Legnano, il debutto di Onda Studentesca

A Legnano è partita una cinquantina di studenti. Il corteo è il primo appuntamento pubblico di Onda Studentesca Legnano, una realtà nata da poco per dare voce agli studenti della città e del territorio. Il ritrovo era alle 8 davanti agli istituti Bernocchi e Dell’Acqua, con partenza alle 8.30. Il percorso passa per via Diaz e via Matteotti fino a piazza San Magno, poi prosegue lungo corso Magenta fino a piazza Monumento, dove è previsto il ricongiungimento con la mobilitazione della Cgil. Il sindacato ha dato appuntamento ai lavoratori alle 10 in piazza San Magno.

I ragazzi chiedono scuole più sicure e dignitose: edifici con manutenzione, riscaldamento funzionante, classi meno affollate, palestre e spazi per le assemblee. Chiedono anche più investimenti nell’istruzione pubblica, un diritto allo studio accessibile a tutti, libri e materiali scolastici meno cari, trasporti pubblici più efficienti e più attenzione al benessere psicologico degli studenti.

Le ragioni dello sciopero

Sono diversi i temi al centro della mobilitazione. Il primo è la perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni, dovuta all’inflazione e al costo dell’energia. Poi ci sono la questione abitativa e politiche fiscali giudicate ingiuste. Il sindacato denuncia anche l’indebolimento della scuola e della sanità pubbliche e contesta l’aumento delle spese militari.

La data coincide con la giornata internazionale di mobilitazione degli studenti, che nelle ultime settimane sono scesi in piazza in diversi Paesi europei. Il nuovo segretario della Cgil di Varese, Stefano Rizzi, legge così la convergenza tra giovani e sindacato: «si stanno saldando le generazioni».

Cosa prevede la giornata

Lo sciopero riguarda tutti i settori pubblici e privati e dura l’intera giornata. Sono esclusi i lavoratori del trasporto ferroviario e aereo, per i quali il Ministero ha disposto la precettazione. Domani, sabato 21 novembre, è previsto uno sciopero separato nel settore dei trasporti.