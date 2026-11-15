Sconfitta ingrata per un Varese generoso: la Casatese Merate vince 1-0

È una sconfitta quanto meno ingrata quella del Varese a Merate, al termine di una gara giocata con personalità e grande ardore dai biancorossi, che pagano l’aver subito gol in contropiede al 15′ – Mungari in marcatore – e poi di non essere riusciti a infilare il pallone nella rete avversaria. Bravo, anzi bravissimo, il portiere di casa D’Errico che si è preso la palma di migliore in campo con almeno cinque parate determinanti: nel primo tempo su Ndagijimana e Piantoni, nella ripresa su Beretta (due volte) e Sovogui. E questa volta ci sentiamo di sbilanciarci anche per l’episodio del 40′ del secondo tempo, quando sembra effettivamente netto il tocco di mano in area del difensore brianzolo, tocco invece non ravvisato dalla terna arbitrale.

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Un ko che non premia un Varese generoso che però dopo questo ko si ritrova in zona playout, raggiunto a quota 14 punti dalla Varesina. Un punto nelle ultime tre giornate è troppo poco per una squadra che ha dimostrato oggi di valere di più, tanto è vero che la Casatese con questi tre punti sale al quarto posto. La strada però deve essere questa, in attesa di recuperare qualche elemento importante come Malinverno e Salera e, chissà, trovare qualcosa in attacco dal mercato dopo l’addio di Romero.

FISCHIO D’INIZIO

Due gare senza vittorie, una classifica che si complica e una trasferta su uno dei campi più complicati del Girone. Queste le premesse del Varese, che affronta la Casatese Merate per strappare un risultato positivo. Mister Commisso non può contare sul varesino Federico Bertoni – che sconta la quarta e ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata contro la Pro Patria – schiera un 4-3-3 in cui in attacco ci sono la bandiera Isella supportato da Mungari e da Citterio. Stesso modulo anche per mister Andrea Ciceri che non recupera Malinverno, lancia dal primo minuto Castellucchio, “premiato” dopo il gol decisivo contro il Sant’Angelo, in attacco si affida a Favale, Barzotti e Ndagijimana.

PRIMO TEMPO

Ritmi alti sin dai primi minuti, con il Varese che si fa vedere con il destro di Barzotti al 3′ che colpisce l’esterno della rete. Poi la Casatese trova campo e si fa vedere prima con il mancino di Mungari che pecca di precisione e poi con la conclusione di Citterio potente ma centrale, preda di Mangano. La migliore occasione biancorossa arriva al 13′ con Ndagijimana che ruba il tempo ad Adenyo, entra in area da sinistra e cerca il secondo palo trovando però la bella parata in angolo di D’Errico. Al 15′ però a passare è la squadra di casa con un’azione di contropiede: il Varese si fa trovare scoperto dopo una palla persa in attacco, la Casatese Merate riparte in superiorità numerica con Mungari che conclude l’azione con un tiro forte che scavalca Mangano per l’1-0. Il Varese subisce il colpo e nei minuti successivi è sfilacciato e impreciso nei passaggi. La Casatese attacca in velocità ma Molinari e Bruzzone reggono i colpi. Al 35′ però è il palo a salvare i biancorossi sul colpo di testa in tuffo di Corno su angolo. Il Varese ha un sussulto al 38′ quando Piantoni si fa trovare in area e prova il tiro di punta ma D’Errico è ancora molto bravo a respingere, questa volta con il piede. L’azione sveglia la squadra di Ciceri che nel finale prova a spingere, ma senza trovare soluzione. All’intervallo la Casatese Merate è così avanti 1-0.

SECONDO TEMPO

Riparte forte anche il secondo tempo con Mungari che in velocità mette subito sull’attenti la difesa varesina – che si salva con Molinari – e Beretta che risponde con un destro secco da fuori che D’Errico respinge con i pugni. Il Varese prende campo ma non riesce a creare e così al 14′ Ciceri ne cambia tre: Del Signore, Costante e Sovogui per Castellucchio, Favale e Molinari dando un volto nuovo alla squadra. Biancorossi che iniziano a spingere e a salire sugli scudi è il portiere di casa D’Errico. Prima para la punizione di Beretta, poi alza sopra la traversa il colpo di testa di Sovogui e poi ancora sul tiro dalla bandierina di Beretta diretto verso la porta. Al 23′ è Barzotti a trovare spazio in area avversaria ma il tiro è poco convinto e questa volta il portiere brianzolo. Il Varese continua a spingere ma con il passare dei minuti la Casatese si abbassa e si chiude lasciando poco spazio ai biancorossi, che attaccano con tanta voglia ma andando a sbattere sulla difesa brianzola. Al 40′ sono veementi le proteste del Varese per un braccio largo di un difensore di casa in area, situazione sulla quale l’arbitro lascia correre e l’assistente non è di aiuto. Nei 5′ di recupero vanno in attacco anche Costante e Bruzzone ma la retroguardia di casa tiene alta l’attenzione e sull’ultimo tentativo di Costnate, un destro alto dai 20 metri, si chiude la gara che vede i biancorossi perdere immeritatamente.

TABELLINO

CASATESE MERATE – VARESE 1-0 (1-0)

Marcatori: 15′ pt Mungari (CM)

CASATESE MERATE (4-3-3): D’Errico; Adenyo, Corno, Montesano, Geddo; Losa (24′ st Catania), Itraloni (44′ st Garavello), Menni (31′ st Carminati); Mungari (24′ st Crotti), Isella, Citterio (13′ st Diana). A disposizione: Merolla, Sartorelli, Garavello, Disseka, Goffi. All.: Commisso.

VARESE (4-3-3): Mangano; Castellucchio (14′ st Del Signore), Molinari (14′ st Costante), Bruzzone, Berbenni (37′ st Carbone); Piantoni, De Ponti, Beretta; Favale (14′ st Sovogui), Barzotti, Ndagijimana (31′ st Gallotti). A disposizione: Miglierina, Dodaj, Bianchi, Fabris All.: Ciceri.

ARBITRO: D’Ambrosi di Nocera Inferiore (Rontani e Materozzi).

Corner: 5-7; Ammoniti: Costante, De Ponti per il Varese. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata autunnale, terreno in discrete condizioni

SERIE D GIRONE D – XII GIORNATA

Arconatese – Crema 0-1; Casatese Merate – Varese 1-0; Correggese – Lentigione 3-2; Pavia – Pro Sesto 3-0; Pro Patria – Castellanzese 1-0; Sant’Angelo – Oltrepò 4-0; Solbiatese – Cittadella Modena 0-1; Varesina – Pontedera 3-1; Pistoiese – Tropical Coriano (9-12)

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, Pro Patria 24; Casatese Merate 22; Cittadella Modena 20; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema 18; Pavia, Solbiatese 17; Corregese 15; Varese, Varesina14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5

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