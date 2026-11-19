È già tempo di big match in casa Handicap Sport Varese. La squadra di coach Airoldi ha osservato un turno di riposo la scorsa settimana e si appresta a ospitare una delle principali avversarie per la vetta del proprio girone di Serie B, la Nordest Castelvecchio. La squadra di Gradisca d’Isonzo è una rivale ormai tradizionale dell’Amca Elevatori ed è a punteggio pieno dopo le prime tre giornate.

Il confronto diretto si disputa sabato 21 novembre al PalaCusInsubria di Bizzozero (contesa iniziale alle 16,30, ingresso gratuito) ed è senza dubbio molto atteso. Gli isontini arrivano a Varese dopo la larga vittoria (78-45) sulla Polisportiva Disabili Vicenza che era considerata il terzo incomodo per il passaggio del turno (ai playoff vanno le prime due di ogni girone). Una notizia che potrebbe essere buona o cattiva per Varese: buona nel caso i vicentini si rivelino effettivamente più deboli del previsto, cattiva se la Nordest Castelvecchio si dimostrerà davvero fuori portata. (nella foto: Jacopo Geninazzi | di Max Longo)

Per l’incontro di sabato l’Amca potrebbe essere per la prima volta al completo, anche se fino alla palla a due resta in dubbio la presenza di Alan Mazzolini che sta recuperando dopo un problema a un braccio. Dopo il match a Varese gli ospiti partiranno per Torino così da disputare (domenica) anche l’incontro con l’Handibasket: un back-to-back in stile NBA che però è organizzato nella intelligente logica di ottimizzare i costi di viaggio.

PROGRAMMA (4a giornata, sabato 21 novembre)

Amca Elevatori H.S. Varese – Nordest Castelvecchio Gradisca (ore 16.30); Handibasket Torino – Nordest Castelvecchio Gradisca (22.11, ore 11); CUS Padova – I Delfini 2001 Vicenza (22.11, ore 15); Berici Wheels Vicenza – Alitrans Verona (22.11, ore 15.30). Riposa Pol. Disabili Vicenza.

CLASSIFICA

Gradisca d’Isonzo (3-0) 6; VARESE (2-0), Verona (2-0) 4; Pol. Dis. Vicenza (1-1), Berici Wheels Vicenza (1-1) 2; Torino (0-2), Padova (0-2) Delfini Vicenza (0-2) 0.