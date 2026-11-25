Scontro con un cervo a Manno: gravissimo un motociclista di 17 anni
L'incidente si è verificato poco dopo le 6.30 di mercoledì 25 novembre lungo sul viadotto autostradale. Il giovane, sbalzato sull'asfalto dopo l'impatto con l'animale, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche
Grave incidente stradale nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 novembre, sul viadotto autostradale a Manno, nel Canton Ticino. Un motociclista di 17 anni è stato urtato da un cervo mentre percorreva l’arteria ed è rovinato sull’asfalto, riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita.
L’allarme è scattato poco dopo le 6.30. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, il giovane – cittadino svizzero domiciliato nel Luganese – stava viaggiando in sella alla sua moto in direzione di Manno quando l’animale selvatico ha improvvisamente attraversato la carreggiata.
L’impatto e l’intervento dei soccorsi
L’impatto con l’ungulato è stato inevitabile e ha sbalzato il diciassettenne a terra. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia cantonale ticinese, impegnati a mettere in sicurezza il tratto autostradale e a gestire la viabilità durante le operazioni.
In supporto sono giunti i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto al giovane centauro, provvedendo poi al suo trasferimento d’urgenza in ambulanza verso l’ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate molto serie dai medici.
Gli accertamenti sull’accaduto
La Polizia cantonale ha avviato un’inchiesta per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e chiarire tutti i dettagli dell’attraversamento dell’animale lungo il viadotto autostradale.
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