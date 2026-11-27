Scontro tra auto a Tradate: feriti un 15enne e una donna di 45 anni
Lo scontro è avvenuto intorno alle 7.45 in una zona già interessata da numerosi incidenti stradali. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche
Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 27 novembre, a Tradate, in via Castelnuovo, all’altezza del civico 26. Lo scontro tra due automobili si è verificato intorno alle 7.45, in un tratto di strada già teatro di numerosi incidenti. I feriti, un ragazzo di 15 anni e una donna di 45, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.
La centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze e due automediche per assistere le persone coinvolte nello scontro. Sono stati inoltre allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco di Varese.
L’incidente si è verificato in una zona di via Castelnuovo dove gli scontri stradali non sono rari. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente e quali siano state le cause dello scontro tra le due vetture.
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