Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

Incidente stradale nel primissimo pomeriggio di oggi, domenica 29 novembre, a Gallarate: intorno alle 13.30 un’automobile e una motocicletta sono rimaste coinvolte in uno scontro lungo via Giovanni Paolo I, nei pressi della caserma dei carabinieri.

Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 69 anni, per il quale è stato richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono state inviate un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un’automedica, coordinate dalla centrale operativa Soreu dei Laghi (la foto è d’archivio).

Allertati anche i vigili del fuoco di Varese e la polizia locale di Gallarate, per gli accertamenti sulla dinamica dello scontro e la gestione della viabilità.

L’uomo è stato portato in ospedale in “codice giallo”, con traumi o ferite rilevanti, ma non in immediato pericolo di vita.