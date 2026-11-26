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Un incidente stradale tra un’auto e una moto si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, a Besozzo, in via Rebuschini. Nello scontro è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Cittiglio in codice giallo.

L’allarme è scattato poco prima delle 8, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi per un incidente che ha coinvolto i due veicoli. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e un mezzo di soccorso avanzato con personale sanitario.

Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Cittiglio, in codice giallo, che indica condizioni di media gravità.

Per l’incidente sono stati allertati anche i carabinieri di Varese. Restano da chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.