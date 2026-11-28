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Un ragazzo nato nel 1997 è morto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre in un incidente stradale a Lurago d’Erba, in provincia di Como. Lo schianto tra due automobili è avvenuto poco prima delle 4 in via per Como.

Su ciascuna delle due auto viaggiavano due persone, tutte giovani. Le persone coinvolte sono quattro: un ragazzo di 23 anni, una ragazza di 27 e due giovani uomini di 28 e 29 anni. Per uno di loro, il ragazzo classe 1997, non c’è stato niente da fare.

L’allarme è scattato alle 3.44. Sul posto la centrale operativa dell’Areu ha mandato diverse ambulanze, automediche ed equipaggi di soccorso avanzato, oltre all’elisoccorso. Sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Cantù ed Erba. I pompieri hanno estratto i feriti dalle lamiere e messo in sicurezza i veicoli e la zona dell’incidente.

I tre feriti sono stati soccorsi sul posto e poi portati in ospedale: all’ospedale Sant’Anna di Como, al Manzoni di Lecco e al San Gerardo di Monza. Le loro condizioni non sono state ancora rese note.

I carabinieri della compagnia di Cantù e la polizia locale hanno fatto i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro, che resta da chiarire, e hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.