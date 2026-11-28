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Due automobili si sono scontrate nella tarda serata di venerdì 27 novembre in via Provinciale a Mesenzana. Tre persone sono rimaste ferite.

L’allarme è scattato alle 23.54. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un ragazzo di 25 anni, una donna di 31 e un uomo di 38. La centrale operativa dell’Areu ha mandato sul posto due ambulanze e un’automedica.

Due dei feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo, uno all’ospedale di Circolo di Varese e l’altro a quello di Cittiglio. Secondo i vigili del fuoco, le ferite riportate dai tre coinvolti sono lievi.

Poco dopo la mezzanotte sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli. I carabinieri della compagnia di Luino hanno fatto i rilievi per ricostruire come è avvenuto lo scontro.