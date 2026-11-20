Dopo aver trovato il pareggio in extremis contro il Cittadella Modena, la Solbiatese è pronta ad affrontare una nuova trasferta nel Girone D di Serie D. Domenica 22 novembre alle 14.30, i nerazzurri saranno ospiti del Crema allo stadio “Giuseppe Voltini”, nella sfida valida per la 13a giornata di campionato. Un appuntamento che mette di fronte due formazioni entrambe a quota 18 punti e che offre una ghiotta occasione per avvicinarsi ancora di più alle zone alte della graduatoria.

I nerazzurri arrivano al match con una striscia di otto risultati utili consecutivi, un percorso da sottolineare che ha permesso di dare continuità al rendimento e costruire una classifica sempre più interessante. Nella metà campo avversaria ci sarà però un Crema particolarmente motivato, che nelle ultime tre giornate ha raccolto altrettante vittorie. Una partita tutt’altro che semplice per Andrea Aletti, con i suoi ragazzi chiamati a confermare solidità e carattere per provare a tornare a casa con un risultato pesante

QUI SOLBIATE ARNO

La Solbiatese si presenta a Crema con la consapevolezza di aver costruito nelle ultime settimane un cammino importante. L’ultimo risultato è stato il pareggio per 1-1 contro il Cittadella Modena, una gara nella quale i nerazzurri hanno dovuto inseguire per lunghi tratti prima di trovare la rete del definitivo pareggio al 96’ con Silla. Un punto guadagnato con determinazione che ha permesso di prolungare la serie positiva, a conferma di una squadra che non molla mai. Nelle settimane precedenti erano arrivati i successi contro Pontedera e Oltrepò, con due prestazioni che avevano messo in luce sia la solidità difensiva sia le qualità del reparto avanzato, a dimostrazione del livello raggiunto dai ragazzi sotto la guida di Aletti.

I numeri confermano il buon momento: dopo dodici giornate la Solbiatese ha raccolto 18 punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e appena due sconfitte, con 13 reti realizzate e 11 incassate. Un dato interessante riguarda proprio la continuità difensiva, con una media inferiore a un gol subito a partita nelle ultime otto. La squadra ha infatti ritrovato un buon equilibrio che ha permesso di raccogliere punti con continuità e mantenersi nelle zone centrali della classifica, a ridosso però delle formazioni che precedono. Adesso l’obiettivo è proseguire su questa strada anche lontano da casa, in un confronto diretto che potrebbe rappresentare un ulteriore balzo in avanti: per farlo servirà una prestazione di carattere e attenzione contro un avversario in fiducia.

QUI CREMA



Il Crema ha cambiato marcia e adesso non vuole più fermarsi. I nerobianchi hanno infatti conquistato tre vittorie consecutive, superando prima il Cittadella Modena per 2-1, poi l’Oltrepò in trasferta con un netto 3-0 e infine l’Arconatese per 1-0 nell’ultimo turno. Tre partite e tre modi diversi di conquistare i tre punti, che evidenziano un gruppo che nell’ultimo periodo è riuscito a trovare soluzioni differenti per arrivare al risultato. Un filotto che ha permesso ai cremaschi di raggiungere quota 18 punti e di agganciare proprio la Solbiatese in classifica: dopo dodici giornate il bilancio parla di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, con 15 gol realizzati e 17 subiti.

Tra gli uomini più pericolosi spicca soprattutto Giorgio Recino: l’attaccante è il miglior realizzatore della formazione con sei centri e rappresenta il principale riferimento offensivo dei nerobianchi, seguito poi da Longhi, Braidich e Lucchini a quota due reti. Il Crema è quindi in un momento di fiducia e concretezza, ma domenica sarà chiamato a confrontarsi con una Solbiatese altrettanto in forma.

DIRETTAVN – Gli aggiornamenti in tempo reale sul risultato della Solbia saranno disponibili all’interno del liveblog #direttavn dedicato alla giornata delle nostre squadre in Serie D (Varese escluso). Trovate già disponibile la diretta CLICCANDO QUI.

SERIE D GIRONE D – 13a giornata



PROGRAMMA: Castellanzese – Pavia; Cittadella Modena – Pro Patria; Crema – Solbiatese; Lentigione – Varesina; Oltrepò – Arconatese; Pontedera – Sant’Angelo; Pro Sesto – Pistoiese; Tropical Coriano – Casatese Merate; Varese – Correggese.

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, PRO PATRIA 24; Casatese Merate 22; CASTELLANZESE 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema, SOLBIATESE, Cittadella Modena 18; Pavia 17; Correggese 15; VARESE, VARESINA 14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5.