Scontro tra un’auto e un furgone a Laveno Mombello: un ferito in ospedale in codice giallo
L’incidente in via XXV Aprile nel primo pomeriggio di mercoledì 18 novembre. Sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri
Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 novembre, a Laveno Mombello. Intorno alle 15.20 un’auto e un furgone si sono scontrati in via XXV Aprile, all’altezza del civico 103.
Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui un uomo di 52 anni e una donna di 55. La centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate in codice giallo e l’automedica in codice verde.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due autopompe. Le squadre hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno aiutato il personale sanitario a soccorrere i due feriti. Uno di loro è stato poi portato in ospedale in codice giallo.
Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco si vede che l’impatto ha coinvolto la parte anteriore di entrambi i mezzi, rimasti fermi in mezzo alla carreggiata.
I rilievi spettano ai carabinieri della Compagnia di Luino, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso il traffico nella zona ha subito rallentamenti.
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