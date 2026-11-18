Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 novembre, a Laveno Mombello. Intorno alle 15.20 un’auto e un furgone si sono scontrati in via XXV Aprile, all’altezza del civico 103.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui un uomo di 52 anni e una donna di 55. La centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Gavirate in codice giallo e l’automedica in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con due autopompe. Le squadre hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno aiutato il personale sanitario a soccorrere i due feriti. Uno di loro è stato poi portato in ospedale in codice giallo.

Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco si vede che l’impatto ha coinvolto la parte anteriore di entrambi i mezzi, rimasti fermi in mezzo alla carreggiata.

I rilievi spettano ai carabinieri della Compagnia di Luino, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso il traffico nella zona ha subito rallentamenti.