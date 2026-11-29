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La vicenda dei topi alla scuola primaria Enrico Fermi di Bobbiate torna al centro del dibattito politico varesino. Questa volta a sollevare la questione è Mimmo Esposito, consigliere comunale di Forza Italia, che punta l’attenzione sui costi sostenuti dal Comune per il trasferimento degli alunni alla scuola Felicita Morandi, alla Brunella.

«Mi sono informato agli uffici del bilancio e ho scoperto che c’è una previsione di spesa di 25mila euro per il trasporto in autobus, per portare i bambini alla scuola Felicita Morandi», denuncia Esposito.

Il consigliere azzurro solleva così un nuovo interrogativo sulle conseguenze economiche dell’emergenza che, dall’inizio di novembre, ha costretto circa 130 bambini a lasciare temporaneamente la scuola di Bobbiate per proseguire le lezioni in un altro edificio. «Un costo esorbitante per il Comune», tuona Esposito.

«A questo va aggiunto il costo della derattizzazione, su cui non abbiamo ancora informazioni», aggiunge Esposito, sottolineando come la spesa complessiva per affrontare l’emergenza non sia ancora nota.

Dalla presenza dei topi alla chiusura della scuola

La vicenda risale a settembre, quando alla scuola Fermi erano cominciate le prime segnalazioni della presenza di roditori. Come ricostruito da VareseNews, il 29 settembre era stato trovato un topo morto all’interno dell’edificio, tra la mensa e la palestra. Altri episodi si erano verificati nelle settimane successive, fino al 22 ottobre, quando due topi vivi erano stati avvistati nella sala mensa poco prima del pranzo dei bambini.

Le segnalazioni dei genitori avevano portato all’intervento di Ats Insubria, che aveva riscontrato la presenza diffusa di roditori ed escrementi nell’edificio scolastico. Dopo la chiusura della mensa era arrivato anche lo stop alle attività didattiche.

Dal 3 novembre le sette classi della Fermi sono state trasferite alla scuola Morandi, con un servizio di autobus organizzato dal Comune per accompagnare gli alunni da piazza Bossi alla nuova sede. Inizialmente l’amministrazione aveva indicato un periodo di circa due settimane per completare gli interventi necessari, ma i tempi si sono allungati, provocando le proteste delle famiglie.

Le proteste dei genitori e l’attesa del via libera di Ats

Nei giorni scorsi i genitori sono tornati a chiedere chiarimenti sui tempi di riapertura della scuola, lamentando soprattutto la mancanza di comunicazioni ufficiali e le difficoltà organizzative legate al prolungamento del trasferimento.

Il 23 novembre l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio aveva spiegato a VareseNews che gli interventi di derattizzazione erano stati completati e che, secondo le verifiche effettuate dal Comune, non erano più presenti topi nell’edificio.

Per consentire il ritorno degli alunni, tuttavia, l’amministrazione era ancora in attesa del via libera di Ats Insubria, chiamata a verificare le condizioni di sicurezza e salubrità della struttura.

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Esposito punta il dito sui costi dell’emergenza

È in questo quadro che si inserisce la denuncia politica di Esposito. Il consigliere di Forza Italia sposta l’attenzione anche sulle conseguenze economiche della chiusura, a partire dalla cifra di 25mila euro che, secondo quanto riferisce dopo essersi rivolto agli uffici comunali, sarebbe stata prevista per il servizio di trasporto degli alunni.

La questione si aggiunge alle richieste di chiarimento già avanzate in Consiglio comunale, dove anche il consigliere della Lega Stefano Angei ha presentato interrogazioni per conoscere le modalità degli interventi, le verifiche effettuate e i tempi previsti per il rientro degli studenti. La cifra denunciata da Esposito apre un nuovo fronte politico nella vicenda di Bobbiate: oltre alla necessità di garantire il ritorno dei bambini nella loro scuola in condizioni di sicurezza, rimane da chiarire quale sarà il costo complessivo dell’emergenza per le casse comunali.