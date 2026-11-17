Scuola di Bobbiate, il Comune: “Stiamo valutando i tempi per il rientro degli studenti”
Palazzo Estense spiega: "Oggi una riunione tecnica. Effettuate tutte le pratiche per eliminare il problema"
Torna di stretta attualità la situazione della scuola “Fermi” di Bobbiate, a Varese, i cui 130 studenti sono stati spostati da due settimane alla “Morandi” a causa della presenza di una colonia di topi riscontrata nella struttura. Una “presenza” che ha richiesto la chiusura momentanea della primaria di via Francesco Daverio per le attività di disinfestazione.
Scadute le due settimane indicate inizialmente dal Comune come scadenza per gli interventi, sulla cancellata della scuola è apparso uno striscione (simpatico) per richiedere il ritorno in classe di bambine e bambini. Nelle stesse ore è arrivata anche un’interrogazione in 14 punti sulla vicenda, presentata dal consigliere comunale della Lega, Stefano Angei.
Interpellato da VareseNews, il Comune di Varese ha preso posizione sulla vicenda spiegando come quest’oggi – martedì 17 novembre – è stata convocata una riunione tecnica con responsabili della tutela ambientale e dei lavori pubblici. Sul tavolo le previsioni per i tempi e le modalità del rientro in aula degli studenti della “Fermi”.
«Sono state effettuate tutte le pratiche per eliminare il problema – spiegano da Palazzo Estense – Resta da valutare la tempistica di rientro che verrà resa nota quanto prima».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Non si ferma all’alt e fugge per tre paesi: arrestato dai carabinieri di Gallarate con hashish, coltello e 32mila euro
Felice su Lite fuori dalla scuola a Varese fra giovanissime, bottiglie che volano e rapina dell'Iphone: ci sarà il processo
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.