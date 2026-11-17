Torna di stretta attualità la situazione della scuola “Fermi” di Bobbiate, a Varese, i cui 130 studenti sono stati spostati da due settimane alla “Morandi” a causa della presenza di una colonia di topi riscontrata nella struttura. Una “presenza” che ha richiesto la chiusura momentanea della primaria di via Francesco Daverio per le attività di disinfestazione.

Scadute le due settimane indicate inizialmente dal Comune come scadenza per gli interventi, sulla cancellata della scuola è apparso uno striscione (simpatico) per richiedere il ritorno in classe di bambine e bambini. Nelle stesse ore è arrivata anche un’interrogazione in 14 punti sulla vicenda, presentata dal consigliere comunale della Lega, Stefano Angei.

Interpellato da VareseNews, il Comune di Varese ha preso posizione sulla vicenda spiegando come quest’oggi – martedì 17 novembre – è stata convocata una riunione tecnica con responsabili della tutela ambientale e dei lavori pubblici. Sul tavolo le previsioni per i tempi e le modalità del rientro in aula degli studenti della “Fermi”.

«Sono state effettuate tutte le pratiche per eliminare il problema – spiegano da Palazzo Estense – Resta da valutare la tempistica di rientro che verrà resa nota quanto prima».