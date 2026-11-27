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Il senatore di Alleanza Verdi Sinistra Tino Magni ha presentato un’interrogazione ai ministri dell’Istruzione e del Merito, della Salute e delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere chiarimenti e interventi urgenti sul nuovo polo scolastico di via Curtatone a Gallarate. L’iniziativa arriva dopo le segnalazioni di famiglie e personale e le criticità rilevate dall’Ats sull’edificio, aperto lo scorso settembre. (La foto in copertina risale al 14 settembre 2026)

Lavori in corso e criticità nella scuola di via Curtatone

A distanza di mesi dall’apertura avvenuta a settembre, Avs segnala che nella nuova scuola di via Curtatone continuano a emergere problemi su sicurezza, salubrità e gestione quotidiana.

In un comunicato, il parlamentare sottolinea come famiglie, personale e Ats abbiano segnalato lavori ancora in corso durante le lezioni, con rumori, polveri e spostamento di arredi e materiali. Magni pone l’attenzione inoltre su criticità riguardo agli spazi e ai servizi, ponendo dubbi sulla sicurezza degli arredi e indicando problemi nel piano di evacuazione.

A queste difficoltà Avs aggiunge i disservizi della refezione scolastica e che – secondo indiscrezioni – rischiano di non essere retribuite anche le ore di straordinario svolte dagli insegnanti per il trasferimento nella nuova sede.

Le richieste di Tino Magni ai ministri

Tino Magni, presidente della commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, chiede ai ministri competenti di attivare verifiche e accertare eventuali responsabilità.

Nell’interrogazione il senatore sollecita il Comune di Gallarate a completare i lavori e a risolvere le criticità ancora aperte. Chiede inoltre controlli sulla refezione scolastica, garanzie sul pagamento degli straordinari e una valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato per docenti e personale Ata, come richiesto dai sindacati.

La posizione di Sinistra Italiana sull’amministrazione comunale

Secondo Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra Italiana, la vicenda non può essere liquidata come un normale ritardo legato alla nascita di una nuova scuola.

«Una scuola non può essere considerata pronta soltanto perché viene aperta: deve essere sicura, funzionale e in grado di garantire condizioni dignitose a bambini, insegnanti e personale scolastico», afferma Sinistra Italiana nella nota.

Il comunicato critica inoltre il sindaco Andrea Cassani e la sua giunta per ritardi e scelte organizzative ritenute sbagliate. «Cassani non può giocare a fare lo sceriffo della città facendo il dito medio e scaricando responsabilità agli ambientalisti solo per farsi campagna elettorale. La sua inadeguatezza nel gestire questa vicenda cruciale per la città di Gallarate dimostra come ci sia bisogno di andare in un’altra direzione», conclude la nota.