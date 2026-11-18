L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nelle aule scolastiche non è più un’ipotesi futuribile, ma una realtà quotidiana che interroga profondamente il mondo dell’educazione. Per governare questa trasformazione anziché subirla, UCIIM Regione Lombardia (Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori, ente qualificato dal MIM per la formazione del personale scolastico) promuove il convegno “Scuola e Intelligenza Artificiale. Il futuro si costruisce insieme”.

L’appuntamento è in programma venerdì 11 dicembre 2026, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, presso l’Istituto Orsoline di San Carlo di Milano (Via Lanzone 53). L’iniziativa mira ad aprire un tavolo di dialogo concreto tra i vertici delle istituzioni e chi opera quotidianamente sul campo, esplorando le potenzialità didattiche, le implicazioni etiche e le responsabilità connesse all’uso dell’IA.

Il confronto tra istituzioni e mondo della scuola

Moderato dal giornalista di Rete55 Mattia Andriolo, l’incontro si articolerà attraverso gli interventi di rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, affiancati da dirigenti scolastici, docenti ed esperti del settore.

Per le istituzioni interverranno:

On. Paola Frassinetti , Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito;

On. Grazia Di Maggio , Deputata della Repubblica (Commissione Cultura, Scienza e Istruzione);

Dott.ssa Caterina Spezzano , Dirigente tecnico del MIM e Presidente UCIIM Regione Lazio;

Dott. Giuseppe Licata , Consigliere Regionale della Lombardia e primo firmatario della Legge sul Patentino Digitale;

Dott.ssa Luciana Volta , Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

Don Fabio Landi, Direttore della Pastorale Scolastica dell’Arcidiocesi di Milano.

Il punto di vista accademico, associativo e didattico sarà affidato a:

Prof.ssa Elena Fazi , Presidente nazionale UCIIM;

Prof.ssa Giovanna Venturino , Vicepresidente nazionale UCIIM e Presidente Regionale Lombardia;

Prof. Francesco Pungitore , Direttore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e IA e membro della Consulta Nazionale UCIIM IA;

Prof. Fabrizio Zago , Consigliere nazionale UCIIM e membro della Consulta Nazionale UCIIM IA;

Prof. Fabio Folla , docente ed esperto di illustrazione e comunicazione visiva;

Prof. Marco Zago, Dirigente scolastico del Liceo scientifico statale “Galileo Ferraris” di Varese.

Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale con il tradizionale brindisi di Natale e lo scambio degli auguri.