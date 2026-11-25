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Non sono state rilevate tracce recenti di roditori durante le verifiche effettuate da Ats Insubria presso la scuola Fermi di Bobbiate a Varese, ma restano necessari interventi strutturali sull’edificio e la sigillatura dei possibili accessi per roditori e altri infestanti. È quanto emerge dalla nota congiunta diffusa da Ats Insubria e Comune di Varese all’indomani dei controlli seguiti alla documentazione trasmessa da Palazzo Estense il 23 novembre 2026.

Nel dettaglio, oltre all’inserimento di ulteriori trappole, l’Agenzia di tutela della salute ha riscontrato la necessità di procedere alla sostituzione di elementi ammalorati o usurati e al ripristino di parti interessate da ossidazione, insieme alla chiusura dei varchi. Interventi che richiederanno alcune settimane. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti anche i controlli di competenza sulla refezione scolastica.

Una volta conclusi i lavori indicati, verrà realizzata una pulizia completa dell’edificio per ristabilire le condizioni igienico-sanitarie necessarie alla ripresa delle lezioni. Proprio alla luce degli interventi da completare, il rientro a scuola per alunni e personale è fissato dopo le vacanze natalizie.

I circa 130 alunni, sette classi in tutto, a partire da martedì 3 novembre sono stati trasferiti presso la primaria Morandi di via Lazzaro Papi, dove resteranno fin dopo Natale.

L’Associazione Genitori: «Distanze da posizioni non condivise, impegno per i bambini»

Sulla vicenda del plesso Fermi interviene anche l’Associazione Genitori Scuola Primaria E. Fermi – Bobbiate, con una presa di posizione rivolta a chiarire la propria estraneità rispetto a dichiarazioni e iniziative non concordate:

«In riferimento agli articoli pubblicati nella giornata di lunedì 23 novembre 2026 sulla situazione del plesso Fermi, l’Associazione ritiene doveroso fare chiarezza e prendere formalmente le distanze da dichiarazioni, contenuti e toni che non le appartengono e che non sono stati in alcun modo concordati o condivisi. L’Associazione precisa di non essere a conoscenza della provenienza delle dichiarazioni riportate negli articoli e di non riconoscersi nelle posizioni espresse. Ritiene pertanto scorretto che dichiarazioni di singoli soggetti possano essere presentate o ricondotte genericamente all’intera comunità dei genitori, senza che vi sia stata alcuna condivisione collettiva. Precisa inoltre che lo striscione affisso sulla cancellata del plesso Fermi martedì 17 novembre 2026 non è stato realizzato né posizionato dall’Associazione Genitori. Il nostro operato ha un obiettivo preciso: lavorare concretamente per il bene dei bambini, delle famiglie e della scuola. Lo facciamo attraverso il dialogo, il confronto e le iniziative opportune, mantenendo sempre toni e modalità rispettosi. Non cerchiamo polemiche, visibilità o contrapposizioni. L’Associazione non nasconde le difficoltà legate ai tempi burocratici e amministrativi, che spesso non consentono di ottenere risposte immediate. A queste si aggiungono le difficoltà di interlocuzione con la dirigenza scolastica e gli uffici istituzionali di riferimento, che non favoriscono un confronto costante e risposte chiare e tempestive. Stiamo lavorando, portando avanti interlocuzioni e seguendo le procedure necessarie nelle sedi opportune. Il nostro impegno c’è ed è costante, anche quando non fa rumore e non finisce sui giornali. Il bene dei bambini resta, e continuerà a essere, l’unica priorità dell’Associazione Genitori».