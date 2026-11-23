La scuola primaria Enrico Fermi di Bobbiate è chiusa da tre settimane e i genitori dei circa 130 bambini trasferiti dal 3 novembre alla scuola Morandi tornano a protestare. Dopo lo striscione affisso all’esterno dell’edificio scolastico, le famiglie hanno diffuso una nuova lettera di denuncia, lamentando la mancanza di comunicazioni ufficiali sui tempi di riapertura. Ora chiedono risposte documentate entro 48 ore e annunciano la possibilità di rivolgersi a Regione Lombardia e all’Ufficio Scolastico Regionale.

Dimaggio: «Non ci sono più topi, aspettiamo il via libera di Ats»

L’assessore ai Servizi educativi del Comune di Varese, Rossella Dimaggio, chiarisce: «La derattizzazione è stata effettuata, oggi non c’è più nessun topo. Per riaprire dobbiamo però attendere il benestare di Ats Insubria».

La questione resta quindi legata alle verifiche dell’autorità sanitaria. Secondo quanto riferisce l’assessore, il Comune ha già richiesto un nuovo sopralluogo e nella giornata di lunedì 23 novembre provvederà a sollecitare un intervento urgente.

La protesta dei genitori: «Nessuna comunicazione ufficiale»

Le famiglie lamentano soprattutto la scarsa comunicazione e di non aver ancora ricevuto indicazioni formali su quando i bambini potranno rientrare nelle loro aule: «Scriviamo come genitori degli alunni della Scuola Primaria Enrico Fermi di Bobbiate per denunciare una situazione di grave disorganizzazione e totale silenzio istituzionale che ha ormai superato ogni limite accettabile», si legge nella lettera inviata a consiglieri comunali, rappresentanti civici e giornali.

I genitori ricordano che il 17 novembre il Comune aveva annunciato la conclusione della disinfestazione e una riunione tecnica per definire i tempi del rientro. Da allora, denunciano, non sarebbe arrivata alcuna comunicazione ufficiale: «Nessuna circolare è arrivata dalla Dirigenza Scolastica dell’IC Varese 5, nessuna comunicazione è pervenuta dall’Assessorato ai Servizi Educativi o dall’Ufficio Trasporti del Comune. Nemmeno i rappresentanti dei genitori sono stati informati, apprendendo le poche notizie disponibili esclusivamente dagli articoli di giornale».

Una situazione che, secondo le famiglie, ha creato difficoltà anche questa mattina, lunedì 23 novembre: «I genitori sono stati costretti ad accompagnare i propri figli alla fermata del bus “alla cieca”, senza alcuna conferma scritta che le lezioni proseguissero presso il plesso Morandi e senza certezze sul servizio navetta per la settimana in corso».

La replica dell’assessore Dimaggio: «Derattizzazione completata»

L’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio ricostruisce gli interventi effettuati e spiega perché, nonostante la conclusione della derattizzazione, la scuola non possa ancora riaprire.

«A settembre avevamo provato in diversi modi a risolvere il problema della presenza di topi a scuola – spiega l’assessore Dimaggio – ma con scarsi risultati, forse perché gli interventi erano necessariamente più leggeri, vista la presenza dei bambini».

Successivamente sono stati gli stessi genitori a rivolgersi ad Ats Insubria

«I genitori hanno fatto una segnalazione ad Ats, che è intervenuta per verificare la situazione, rilevando alcune criticità. Come Comune abbiamo quindi affidato a una società il compito di effettuare la derattizzazione. L’intervento è stato massiccio e assicuro che oggi non c’è più nessun topo».

L’assessore sottolinea però che la conclusione degli interventi non è sufficiente, da sola, a consentire la riapertura dell’edificio scolastico:«Dobbiamo attendere che i tecnici di Ats escano a verificare la situazione e diano il benestare al rientro dei bambini. Finché non riceviamo il via libera dall’ente sanitario, come Comune non possiamo fare nulla».

«Abbiamo già chiesto il sopralluogo. Oggi solleciteremo Ats»

«La nostra richiesta è stata fatta a metà della scorsa settimana. Oggi solleciteremo nuovamente Ats per ottenere un sopralluogo urgente». Una volta ricevuta l’autorizzazione sanitaria, assicura l’assessore, il trasferimento degli alunni potrà essere organizzato rapidamente: «Come ho organizzato ed effettuato il trasloco dei bambini alla Morandi in un giorno, impiegherò lo stesso tempo per riportarli nelle loro classi».

I timori per il futuro della Fermi e la risposta del Comune: «Nessuna volontà di chiuderla»

Nella loro lettera, i genitori esprimono anche una preoccupazione che va oltre l’emergenza legata alla presenza dei roditori: il futuro della scuola di quartiere: «Tra le famiglie cresce ormai il forte sospetto che l’Amministrazione Comunale non stia dicendo tutta la verità sul futuro del plesso di Bobbiate e che si stia sfruttando questa emergenza sanitaria per preparare un ridimensionamento o una chiusura silenziosa della scuola rionale».

Un timore al quale Rossella Dimaggio risponde con una smentita netta:«Da parte nostra non c’è alcuna politica di disincentivazione di questa scuola. Non siamo stati noi del Comune a chiedere l’intervento di Ats. Appena avremo notizie da Ats comunicheremo l’esito».

Lo striscione a Bobbiate e le richieste delle famiglie entro 48 ore

Le famiglie chiedono tre risposte concrete: una data certa di riapertura comunicata attraverso una circolare ufficiale, la pubblicazione dei documenti tecnici relativi agli interventi e alle verifiche di Ats Insubria e un incontro pubblico a Bobbiate con la dirigenza scolastica e gli assessori competenti.

I genitori fissano un termine di 48 ore, oltre il quale sono pronti a valutare una segnalazione formale all’Assessorato all’Istruzione di Regione Lombardia e all’Ufficio Scolastico Regionale.

Non escludono inoltre una mobilitazione davanti a Palazzo Estense e alla stessa scuola Fermi.