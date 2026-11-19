Scuole aperte a Cavaria, Jerago, Albizzate e Valdarno: al via gli Open Day dell’Istituto Fermi
Dal 23 novembre al 10 dicembre le famiglie potranno visitare le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dell'Istituto comprensivo Enrico Fermi. Nove appuntamenti per conoscere gli insegnanti, gli spazi e l'offerta formativa in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 2026/2027
Porte aperte nelle scuole dell’Istituto comprensivo statale Enrico Fermi di Cavaria con Premezzo, che si prepara ad accogliere le famiglie e i futuri alunni in occasione degli Open Day dedicati alla presentazione dell’offerta formativa.
Dal 23 novembre al 10 dicembre sono in programma dieci appuntamenti nei diversi plessi dell’istituto, distribuiti tra Cavaria con Premezzo, Jerago con Orago, Albizzate e la frazione albizzatese di Valdarno.
L’iniziativa permetterà ai genitori di conoscere da vicino gli ambienti scolastici, incontrare gli insegnanti e approfondire i progetti educativi e didattici proposti dall’istituto. Durante le visite, guidate dai docenti referenti, sarà possibile esplorare le aule, i laboratori e gli spazi comuni, oltre a ricevere informazioni sui percorsi formativi. Il calendario è suddiviso per ordine di scuola, con orari differenti per facilitare la partecipazione delle famiglie.
Il calendario degli Open Day
Scuole secondarie di primo grado – dalle 18 alle 19.30
- Lunedì 23 novembre: scuola Enrico Fermi di Cavaria con Premezzo.
- Martedì 24 novembre: scuola Nelson Mandela di Jerago con Orago.
- Mercoledì 25 novembre: scuola Enrico Fermi di Albizzate.
Scuole primarie
- Sabato 28 novembre, dalle 10.30 alle 12: scuola Enrico Toti di Cavaria con Premezzo.
- Sabato 28 novembre, dalle 15 alle 16.30: scuola Leonardo Da Vinci di Orago.
- Lunedì 30 novembre, dalle 18 alle 19.30: scuola Alessandro Manzoni di Jerago.
- Martedì 1° dicembre, dalle 18 alle 19.30: scuola Dante Alighieri di Albizzate.
- Mercoledì 2 dicembre, dalle 18 alle 19.30: scuola Felice Rabuffetti di Valdarno.
Scuole dell’infanzia – dalle 17 alle 19
- Mercoledì 9 dicembre: scuola Federico Morandi di Albizzate.
- Giovedì 10 dicembre: scuola dell’infanzia di Valdarno.
Gli incontri saranno anche un’occasione per presentare alle famiglie i progetti che accompagnano la crescita degli alunni, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, e per illustrare le attività formative proposte nei singoli plessi.
La dirigente scolastica Deborha Salvo e il personale docente invitano le famiglie a partecipare agli appuntamenti.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale dell’istituto: www.istitutocomprensivocavaria.edu.it.
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