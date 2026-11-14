“Se dico di no, mi ghostano”: le paure degli adolescenti in scena alle Ville Ponti con Al Borde

FOMO (Fear of miassing out) , solitudine, scarsa fiducia in sé stessi: sono alcune delle paure degli adolescenti emerse dal questionario «Raccontaci la tua vita digitale», alla base del progetto «Connessioni fragili» . Questa sera, sabato 14 novembre, sono state portate in scena dalla compagnia Al Borde nella Sala Napoleonica di Ville Ponti, nell’ultima serata del Festival Glocal.

La paura di crescere e l’ansia di essere esclusi accompagnano da sempre l’adolescenza, la fase in cui si inizia a sperimentare l’indipendenza. Ma gli adulti, che tendono a giudicarla in base al proprio vissuto, oggi si trovano davanti qualcosa di nuovo: una vita mediata dal telefono, che non permette la disconnessione e dilata nel tempo e nello spazio i momenti di fragilità, insicurezza ed errore.

I chatbox diventano gli unici “amici” virtuali e non giudicanti che aiutano a decodificare la complessità e le minacce insite nella vita mediata dai social.

“Spesso non ci sentiamo abbastanza, nei confronti di genitori che vogliono figli perfetti”, “Non posso dire di no altrimenti mi ghostano”, “A te sembra una cazzata perchè non ci vivi dentro”: sono alcune frasi lette dagli attori, scelte tra le oltre 500 risposte arrivate, in forma anonima, al questionario e che restituiscono la fotografia di adolescenti impauriti e chiusi, incapaci di dire no e di cercare il bene per sé.

Risposte che parlano anche di genitori che minimizzano, non comprendono o non vogliono capire, per non farsi trovare vulnerabili a loro stessi.

Ma sono gli stessi attori di Al Borde che forniscono nuove risposte alle crisi adolescenziali, strumenti che adulti consapevoli e attenti possono mettere in campo per aprire il recinto della paura.

Dialogo, confronto aperto, strumenti normativi esistenti possono aiutare ad affrontare il difficile compito di crescere.

Il lavoro di «Connessioni fragili» non finisce con la serata, ha spiegato la presidente di Anche Io APS Ilaria Notari ringraziando la Fondazione Comunitaria del Varesotto, che finanzia la ricerca con il bando «Cultura per il Sociale 2026»: il progetto continuerà a dare voce alla generazione dei nativi digitali. Il questionario resta aperto a chi ha tra i 15 e i 20 anni.