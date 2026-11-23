Sedicenne investita in corso Repubblica a Somma Lombardo
È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì, la ragazza è stata trasferita ferita in ospedale a Varese
Incidente stradale con pedone ferito a Somma Lombardo: una ragazza di sedici anni è stata investita ed è stata portata in ospedale ferita.
L’allarme è scattato poco dopo le 14 di oggi, lunedì, in corso Repubblica, all’incrocio con il Sempione. I soccorritori sono intervenuti in “codice rosso”, dopo che la ragazza è stata sbalzata nell’urto con un veicolo: sul posto gli operatori del 118 sono arrivati con un’automedica e un’ambulanza dei Volontari di Angera.
La ragazza è stata poi trasferita all’ospedale di Circolo di Varese: secondo le prime informazioni diramate, ha riportato ferite o traumi rilevanti ma non è in immediato pericolo di vita.
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