Sedici anni per far atterrare un aereo: a Vergiate c’è il SIAI-Marchetti di Cesare Virgilio

Sulla fusoliera, sotto il finestrino, c’è scritto in corsivo «Cesare Virgilio». Sul fianco le marche IELPO, sulla coda il gagliardetto della SIAI. Il piccolo SIAI-Marchetti S.205 è fermo su tre piedistalli d’acciaio accanto alla rotatoria che porta a Cimbro, sopra la scritta «Arrivederci a Vergiate». Tra il primo annuncio e la posa sono passati quasi sedici anni. In mezzo ci sono due rotatorie, il no della Provincia e una donazione portata a termine dagli eredi di Virgilio.

Il primo annuncio, nel 2010

Nel dicembre 2010 il periodico comunale titolava «Un aereo atterrerà… sulla rotonda». Il sindaco Alessandro Maffioli annunciava che il comandante Silvano Galli, vergiatese, avrebbe messo a disposizione un SIAI S.205/20R grazie all’interessamento di Cesare Virgilio, presidente dell’Aero Club Vergiate «Alessandro Marchetti».

La destinazione era la rotatoria che l’Anas doveva costruire all’incrocio tra la statale 33 del Sempione e la provinciale 18 per Corgeno. Il bando uscì il 7 febbraio 2011. Nel marzo 2014 il periodico comunale dava la rotatoria già in funzione. L’aereo annunciato nel 2010 non vi fu esposto. L’idea di collocare un velivolo a un ingresso del paese rimase sul tavolo anche durante il mandato di Maurizio Leorato.

Il no della Provincia e il precedente di Capolago

Nel settembre 2022 il gruppo di minoranza Vergiate 2030, guidato da Romano Balzarini, presentò un ordine del giorno per esporre un aereo in modo permanente, come benvenuto e come omaggio alla storia industriale del paese. Il Consiglio comunale lo approvò all’unanimità.

Una famiglia vergiatese si era detta disponibile a mettere a disposizione un S.205 a carrello fisso. La prima scelta della minoranza era la rotatoria dello Strona, all’incrocio fra la SP17, la SP44 per Cimbro e la SP47 per Somma Lombardo. Il sindaco Daniele Parrino spiegò che l’amministrazione aveva già valutato la rotonda verso il ponte della ferrovia e, in seguito, quella sulla provinciale verso il Tiro a segno.

La rotatoria dello Strona è di competenza provinciale. Il 21 novembre 2022 Parrino riferì in Consiglio del diniego e illustrò la risposta preparata con il comandante della Polizia locale. I riferimenti addotti dalla Provincia riguardavano la disciplina della pubblicità stradale. Secondo il sindaco, l’installazione serviva a valorizzare la storia locale, rispettava le norme vigenti e andava valutata anche alla luce delle autorizzazioni concesse altrove. «Impedire la posa non ci sembra corretto», disse.

Un precedente era già visibile sulla SP1, la Lacuale. Nell’aprile 2006 l’Aermacchi MB326 arancione fu trasferito da piazza della Libertà, a Varese, al centro della rotatoria di Capolago, a Buguggiate. Il possibile trasferimento del velivolo, previo restauro, nell’area ex Aermacchi è previsto dal protocollo d’intesa con Fondazione Leonardo, approvato dalla giunta di Varese nel dicembre 2025 e reso noto a gennaio. A Gallarate un Fiat G91 delle Frecce Tricolori accoglie chi arriva da Busto Arsizio. A Tradate un altro MB326 è esposto sulla Varesina, alla rotatoria di largo Bazzocchi.

L’aereo trova posto a fianco della rotatoria

Nel novembre 2025 Parrino presentò la soluzione che aveva ottenuto il via libera della Provincia. Il velivolo sarebbe stato collocato a fianco della rotatoria per Cimbro, lungo via Di Vittorio. Cesare Virgilio, che aveva avviato il dialogo con il Comune, era nel frattempo scomparso. A portare a termine la donazione furono i suoi eredi.

Sul cartello di cantiere sono indicati 37.039,04 euro più IVA per la struttura di posizionamento dell’aeromobile. I lavori sono stati consegnati il 27 aprile 2026. Il progetto e la direzione lavori sono dell’ingegner Paolo Consonni. Ogni ruota è fissata a un sostegno d’acciaio. Davanti, la scritta traforata «Arrivederci a Vergiate» corre lungo il muretto in gabbioni.

Il 1° novembre il velivolo era già al suo posto. Secondo Hangar Italy, il taglio del nastro è previsto per i primi giorni di dicembre. Il 24 ottobre il prefetto Salvatore Pasquariello aveva consegnato al sindaco il decreto con cui il presidente Sergio Mattarella ha conferito a Vergiate il titolo di città. La tradizione aeronautica del territorio figurava nella relazione preparata a sostegno della richiesta.

L’aereo, il donatore e la fabbrica

Sulla fusoliera di IELPO si legge «SIAI MARCHETTI S205 18F». È la sigla della versione con motore da 180 cavalli e carrello fisso. Gli archivi aeronautici riportano il numero di costruzione 229. Due fotografie, del 2022 e del 2025, lo ritraggono con le scritte dell’Aero Club Vergiate presso la OVS Villella di Sesto Calende.

Progettato nei primi anni Sessanta sotto la guida di Alessandro Brena, l’S.205 era un quadriposto metallico ad ala bassa, pensato per il turismo e le scuole di volo. Il prototipo volò il 4 maggio 1965 e fu presentato al Salone aeronautico di Parigi dello stesso anno. Dal progetto derivò l’S.208, un cinque posti adottato anche dall’Aeronautica Militare. Una variante dell’S.205, la 22/R, fu assemblata su licenza negli Stati Uniti dalla Waco.

Virgilio, vergiatese e console generale onorario della Thailandia, era stato scelto nel 2005 per presiedere il nuovo Aero Club Vergiate «Alessandro Marchetti». Nel 2009 scrisse sul periodico comunale che il club aveva perso la sede storica, cedendo spazio alle esigenze della linea di volo di AgustaWestland. Il Comune aveva messo a disposizione una sede sociale a Corgeno, ma i soci piloti dovevano operare da altri aeroporti. Il 29 maggio 2010 il suo club e il Comune offrirono ai neodiciottenni un battesimo del volo a Corgeno, con due idrovolanti messi a disposizione grazie all’Aero Club di Como. Nel 2013 Virgilio provò a riportare una manifestazione aerea sulla pista di Vergiate. AgustaWestland rispose che l’evento avrebbe interferito con l’attività produttiva.

La SIAI aveva avviato i lavori per il nuovo aeroporto nel giugno 1937. La pista fu autorizzata nel settembre 1938. Secondo la ricostruzione pubblicata da VareseNews, tra i primi ad atterrarvi, al di fuori dei velivoli della SIAI, ci furono l’americano Donald Wilson e sua moglie. Erano diretti a Linate il 14 novembre 1938, ma la nebbia li costrinse a fermarsi a Vergiate fino al 19.

La prima Manifestazione aerea di Vergiate si tenne il 16 giugno 1957. Le edizioni successive arrivarono a richiamare, secondo la ricostruzione presentata per il titolo di città, fino a centomila spettatori. La rassegna si tenne fino al 1997, l’anno in cui, con la riorganizzazione del gruppo Agusta, le attività ad ala fissa della SIAI-Marchetti passarono ad Aermacchi e lo stabilimento di Vergiate rimase ad Agusta. Oggi è la principale sede di assemblaggio finale degli elicotteri di Leonardo.

Un posto a terra

Nel 2009 Cesare Virgilio scriveva che i soci del suo Aero Club dovevano andare altrove per volare. Diciassette anni dopo, il suo nome è scritto su un aereo che a Vergiate resterà. A pochi chilometri, sulla pista aperta dalla SIAI nel 1938, si collaudano ancora gli elicotteri di Leonardo. IELPO porta sulla coda il gagliardetto della vecchia fabbrica. Davanti alle ruote, la scritta «Arrivederci a Vergiate». Dopo quasi sedici anni, più che un saluto sembra una promessa mantenuta.

www.giuseppegeneletti.com