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Quattro persone sono finite in carcere con l’accusa di aver messo a segno una lunga serie di furti in abitazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio, che hanno eseguito altrettante ordinanze di custodia cautelare emesse dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di quattro cittadini stranieri ritenuti responsabili dei colpi.

L’indagine partita dagli arresti in flagranza

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, affonda le sue radici nella primavera scorsa. Tutto è iniziato il 30 aprile 2026 quando, al termine di un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento, gli investigatori del Commissariato bustocco sono riusciti a bloccare e arrestare in flagranza di reato una parte del gruppo mentre stava compiendo un furto in casa.

Partendo da quel primo intervento, gli agenti hanno ricostruito la rete di contatti e gli spostamenti della banda, riuscendo a raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito ad almeno altri 15 episodi, tra furti tentati e consumati. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di identificare altri due componenti del gruppo.

La tecnica delle chiavi rubate nelle auto

Le indagini hanno fatto emergere un metodo d’azione ben collaudato. I malviventi selezionavano le potenziali vittime in luoghi molto frequentati e di aggregazione, come parcheggi di centri commerciali, impianti sportivi, ospedali e ristoranti. Una volta individuato il bersaglio, forzavano l’autovettura parcheggiata per impossessarsi delle chiavi di casa lasciate all’interno. Subito dopo, consultando i documenti custoditi nello stesso veicolo, risalivano con facilità all’indirizzo di residenza del proprietario. A quel punto raggiungevano l’abitazione, sicuri di trovarla vuota, per introdursi all’interno e portare a termine il furto senza dover forzare serrature.

I ricettatori individuati a Milano

Gli sviluppi dell’inchiesta hanno consentito di individuare anche un secondo gruppo, collegato al primo e dedito alla gestione della refurtiva. Si tratta di altri sette cittadini stranieri, rintracciati dagli agenti all’interno di un appartamento a Milano, dove sono stati tutti denunciati per ricettazione. Per cinque di loro, risultati irregolari sul territorio nazionale al momento dei controlli, sono scattati anche i provvedimenti di espulsione con il contestuale accompagnamento presso un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr).