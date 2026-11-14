Sei persone recuperate dal Drago di Malpensa sul Pizzo Paradiso. C’è un ferito grave

Intervento di soccorso nel pomeriggio di sabato 14 novembre nel territorio del Comune di Ornica, in provincia di Bergamo, dove sei persone sono state recuperate nella zona del Pizzo Paradiso, lungo il sentiero numero 106, noto come “Sentiero del Diavolo”. Nell’operazione, che ha richiesto il supporto dei mezzi aerei, uno degli escursionisti è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L’allarme è scattato per un gruppo di sei escursionisti in difficoltà lungo il tracciato montano. Le operazioni si sono rivelate complesse e hanno reso necessario l’impiego combinato di più unità specializzate nel soccorso in ambiente impervio per raggiungere il gruppo e metterlo in sicurezza.

Il recupero con l’elicottero dei Vigili del Fuoco

Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 166 dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a recuperare cinque delle sei persone coinvolte. Gli escursionisti sono stati trasferiti in una zona sicura, dove ad attenderli c’erano i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), che li hanno presi in carico e accompagnati verso Morbegno. Per la sesta persona, rimasta ferita, è stato necessario l’intervento diretto dell’elisoccorso del 118. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato imbarcato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo in codice rosso.

Le squadre impegnate a terra

A supporto delle operazioni aeree hanno operato anche le squadre di terra. Sul luogo dell’intervento sono infatti giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Zogno, affiancati dagli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), per garantire la completa assistenza e la messa in sicurezza dell’area interessata.