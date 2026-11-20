“Selenica”, la luna e le sue metamorfosi in mostra a Gallarate
Dal 20 al 29 novembre Studio Incontri ospita l'esposizione delle opere di Valeria Limongi, Kia Ruffato e Ivan Sghirinzetti
La luna, il sogno e la metamorfosi diventano il filo conduttore della nuova esposizione tripersonale ospitata a Gallarate. Dal 20 al 29 novembre gli spazi di Studio Incontri, in via Manzoni 14, accolgono la mostra Selenica.
Il progetto riunisce le ricerche artistiche di Valeria Limongi, Kia Ruffato e Ivan Sghirinzetti. Attraverso media differenti, i tre autori esplorano il territorio dell’immaginario notturno e della ciclicità, ispirandosi alla figura greco-romana di Selene. In sala trovano spazio le opere su tela sciolta di Kia Ruffato, le fotografie di Valeria Limongi e le sculture in cartone e terracotta realizzate da Ivan Sghirinzetti.
Nato da un’idea di Francesco D’Angelo e co-curato da Damiano Grassi, Studio Incontri è uno spazio indipendente senza scopo di lucro pensato per mettere in dialogo tre artisti alla volta. L’obiettivo dell’atelier gallaratese è favorire il confronto diretto e la relazione creativa tra i protagonisti delle esposizioni.
La mostra è visitabile nelle giornate di sabato, domenica, lunedì e martedì, con apertura al pubblico dalle 11 alle 14 e dalle 16 alle 19. Per maggiori informazioni sulle visite o per entrare in contatto con lo spazio espositivo è possibile chiamare il numero 3338790370 oppure scrivere all’indirizzo email incontri.studio14@gmail.com
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