Semaforo verde per la stagione del curling: due squadre subito in pista per Varese
Tre incontri in due giorni per il team di Serie B impegnato a Pinerolo. A Cembra (TN) la storica prima volta di una squadra giovanile nel torneo di Doppio Misto Junior
Prendono il via in questo fine settimana i campionati federali di curling, disciplina che sta progressivamente mettendo radici anche a Varese e provincia grazie all’attività del club presieduto da Davide Quilici. Nelle prossime ore le “Volpi” biancorosse saranno impegnate su due fronti: quello della Serie B e quello giovanile, con il debutto assoluto del team junior.
SERIE B – Sul ghiaccio piemontese di Pinerolo, la formazione senior disputerà il primo concentramento della Serie B girone Ovest. Il quartetto dell’HC Varese sarà composto da Alberto Arienti, Marco Caravati, Mattia Gianesini e Luca Sampietro, pronti ad affrontare tre sfide impegnative tra sabato e domenica. Nell’ordine i biancorossi affronteranno il Progetto La Villa (sabato, ore 10), il Granit Pinerolo (sabato, ore 15) e lo Stonix Torino (domenica, ore 13).
DOPPIO MISTO JUNIOR – Per la prima volta nella sua storia, l’HC Varese prende parte a un campionato nazionale giovanile. A rappresentare i colori varesini a Cembra (in provincia di Trento) nella specialità del Doppio Misto Junior saranno Laura Tomasina e Matteo Basili, reduci da un’intensa fase di preparazione svolta anche a Pinerolo. La crescita del vivaio varesino passa inoltre da un’importante collaborazione sportiva: oltre a Tomasina e Basili, anche il giovane Roberto Brigada si è aggregato alle formazioni di categoria del C.C. Pinerolo, società con cui tutti e tre gli atleti disputeranno i rispettivi campionati giovanili a squadre.
CAMPIONATO LIBERTAS – Oltre all’attività agonistica sotto l’egida della Federazione il Varese Curling affronterà anche gli appuntamenti del campionato Libertas, torneo al quale la società varesina parteciperà con ben tre squadre, a conferma del grande entusiasmo e della costante crescita del movimento attorno al ghiaccio.
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