Con la conclusione delle lezioni prevista intorno al 30 novembre e l’avvicinarsi degli esami nazionali di Chimica, Fisica e Biologia — fissati per il 10 dicembre 2026 e l’11 gennaio 2027 — emerge un primo bilancio sul semestre filtro di Medicina, che quest’anno coinvolge oltre 62.000 studenti e studentesse. Secondo un’indagine realizzata dal polo didattico tecnologico Futura su un campione di oltre 9.000 iscritti, più della metà degli intervistati (53%) ritiene che le sole lezioni universitarie non bastino per affrontare adeguatamente le prove.

Il ricorso a strumenti esterni e le criticità segnalate

Dai dati raccolti emerge che la grande maggioranza degli studenti (il 78% nel testo dell’analisi, a fronte del 74% indicato in sintesi) giudica insufficiente il monte ore di lezione rispetto all’ampiezza del programma d’esame. Di conseguenza, l’82% del campione ricorre a risorse esterne all’ateneo — tra libri, corsi di preparazione, piattaforme di intelligenza artificiale e video online — dividendosi equamente tra chi le utilizza come strumento principale di studio (41%) e chi le affianca come supporto aggiuntivo (41%).

Tra le lacune più avvertite all’interno dei percorsi accademici figurano la carenza di materiali didattici chiari e completi (segnalata nel 59% delle risposte) e la mancanza di simulazioni d’esame (57%). Risulta invece contenuto il disagio nel rapporto diretto con i professori: solo l’11% lamenta scarsa disponibilità alle domande.

La classifica degli atenei: Insubria al sesto posto

L’indagine ha valutato anche il livello di supporto garantito dalle singole sedi universitarie, rilevando una media nazionale ferma a 5,45 su 10. Dieci atenei riescono a superare questa soglia: in testa si collocano Trieste (6,90), Foggia (6,49), Pavia (6,29) e Milano-Bicocca (6,27), seguite da Modena e Reggio Emilia (6,27). Al sesto posto figura l’Università dell’Insubria di Varese con un punteggio di 6,18, davanti a Trento (6,15), Catanzaro (6,04) e alla coppia composta da Verona e Ferrara (entrambe a 5,99). In alcuni atenei, come l’Università di Foggia, è stata inoltre avviata la sperimentazione di piattaforme digitali basate sull’intelligenza artificiale, giudicate utili dal 91% degli studenti coinvolti.

Il commento

«I risultati della nostra indagine restituiscono un quadro chiaro: gli studenti stanno affrontando il semestre filtro con grande senso di responsabilità, ma anche con la consapevolezza di dover cercare al di fuori dell’università parte degli strumenti necessari per prepararsi», spiega Lorenzo Pinto, founder di Futura. «Il semestre filtro non è soltanto un meccanismo di selezione, ma un percorso universitario intenso, che richiede metodo, continuità e strumenti adeguati per affrontare tre esami complessi in tempi molto concentrati. Accanto alla preparazione accademica, non va poi trascurata la dimensione emotiva: per molti ragazzi l’incertezza e la pressione sono significative. La vera sfida è quindi garantire agli studenti un accompagnamento concreto, fatto di materiali, esercitazioni, orientamento e supporto».