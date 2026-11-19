La Svizzera conferma la volontà di sostenere il trasporto delle merci su ferrovia attraverso le Alpi, anche di fronte alle difficoltà degli ultimi anni e alla crescente concorrenza del trasporto su strada: il Consiglio federale ha approvato mercoledì 18 novembre una proposta che prevede 486 milioni di franchi di contributi fino al 2035, rinviando la progressiva riduzione degli incentivi prevista dalla legislazione attuale.

La decisione rappresenta un segnale importante per l’intero sistema della logistica europea, compreso il Nord Italia (segnatamente Lombardia occidentale e Piemonte orientale, dove arrivano i grandi corridoi ferroviari transalpini che attraversano la Confederazione elvetica. Il progetto dovrà ora essere esaminato dal Parlamento svizzero, al quale il governo ha chiesto una procedura accelerata per consentire l’entrata in vigore delle nuove disposizioni già nel corso del 2027.

L’obiettivo è mantenere competitivo il trasporto combinato non accompagnato, vale a dire il sistema che permette di caricare sui treni container, casse mobili e semirimorchi, trasferendo su rotaia una parte dei lunghi percorsi effettuati tradizionalmente dai camion.

Il Consiglio federale propone di prorogare fino al 2035 i contributi d’esercizio, attualmente previsti soltanto fino al 2030, e di mantenere un sostegno sostanzialmente stabile nei prossimi anni. Per il periodo 2027-2030 sono previsti circa 59 milioni di franchi all’anno, mentre dal 2030 i finanziamenti dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente. Le risorse proverranno dai proventi dell’imposta sugli oli minerali: un meccanismo attraverso il quale la Confederazione utilizza parte della fiscalità sui carburanti per incentivare il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia.

Una decisione importante anche per Gallarate, Busto Arsizio e Novara

La scelta del governo svizzero interessa direttamente anche il sistema logistico del Nord Italia. Il grande progetto AlpTransit, sviluppato attraverso i nuovi collegamenti ferroviari del Gottardo e del Lötschberg, ha infatti nell’Italia settentrionale uno dei principali punti di arrivo.

Attraverso il Gottardo, i treni merci raggiungono la Lombardia utilizzando le direttrici di Chiasso e Luino, mentre il Lötschberg-Sempione collega la Svizzera alla rete italiana attraverso Domodossola. Sono assi fondamentali per gli scambi tra i porti italiani, la Pianura Padana e i mercati dell’Europa centrale e settentrionale.

In questo sistema ha un ruolo centrale il grande terminal intermodale Hupac di Busto Arsizio-Gallarate, uno dei principali punti di trasbordo tra strada e ferrovia a sud delle Alpi, collegato quotidianamente con diversi Paesi europei, al pari dell’attiguo scalo Ambrogio in territorio di Gallarate.

Accanto a questo operano altri importanti impianti logistici, tra cui quelli di Novara, con il sistema intermodale del CIM e dello scalo Boschetto, e le strutture di trasporto combinato dell’area gallaratese, dove è presente anche il gruppo Ambrogio. Il rafforzamento del trasporto ferroviario attraverso la Svizzera rappresenta dunque un elemento importante per l’attività di questi scali e per il tessuto economico che gravita attorno a Malpensa, Gallarate, Busto Arsizio e Novara.

La ferrovia perde quote di mercato, ma la Svizzera non rinuncia alla strategia

La conferma degli incentivi arriva in una fase di flessione per il trasporto merci ferroviario. Nel 2025 la ferrovia ha movimentato il 68,6% delle merci transitate attraverso le Alpi svizzere, una quota comunque elevata, ma in diminuzione per il quarto anno consecutivo.

Secondo il governo federale, il problema principale è rappresentato dalla scarsa affidabilità dei collegamenti ferroviari europei lungo l’asse nord-sud, soprattutto a causa dei cantieri e delle interruzioni sulle linee tedesche. Nel 2017 un crollo ha causato uno stop di 51 giorni, poi è arrivato il quantomai inatteso stop al nuovo supertunnel Alptransit Gottardo a causa di un deragliamento nell’agosto 2023.

Le difficoltà dei collegamenti internazionali si ripercuotono sull’intera catena logistica: anche quando le infrastrutture svizzere e italiane sono disponibili, ritardi e interruzioni a nord delle Alpi possono rendere meno competitivo il trasporto su treno rispetto a quello su gomma. Le autorità svizzere ritengono che non ci siano le condizioni per una vera inversione di tendenza prima della fine del decennio.

Da qui la decisione di non anticipare il progressivo disimpegno economico dello Stato, ma di accompagnare ancora per diversi anni gli operatori ferroviari, evitando che le difficoltà del mercato compromettano i grandi investimenti e i risultati ottenuti con la realizzazione delle grandi infrastrutture alpine.

Per la Svizzera si tratta comunque della prosecuzione di una politica consolidata e strategica, che punta a limitare il transito dei mezzi pesanti sulle autostrade alpine e a privilegiare il trasporto ferroviario, attraverso risorse sicure che derivano in parte dalla tassazione dei carburanti. A differenza che in Italia, le quote vincolate sulle accise garantiscono un equilibrio al sistema di trasporto, tra trasporto su gomma e su rotaia.